Anche i sexy shop trovano il loro spazio nel Decreto crescita, che oggi ha ricevuto l’approvazione del Senato e adesso è legge. Le novità del Decreto crescita sono tante e di vario genere, non solo quelle classiche di tipo fiscale. Infatti proprio per i sexy shop sono stati approvati degli appositi incentivi che serviranno alla promozione dell’economia locale nei piccoli Comuni.

Gli aiuti ai sexy shop consistono in un’agevolazione per chi amplia oppure riapre un esercizio commerciale chiuso da almeno sei mesi; in questi casi spetta, a partire dal 1° gennaio 2020, un rimborso integrale dei tributi comunali per quattro anni. Questi incentivi riguarderanno però solo i negozi situati in Comuni con meno di 20.000 abitanti.

FONTE https://www.laleggepertutti.it/290447_sexy-shop-approvati-gli-incentivi