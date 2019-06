Tutti al mare con FerGargano

Di:

FerGargano ha dato il via alla stagione estiva con un regalo per i suoi passeggeri. Ombrellone, sdraio e lettino inclusi nel costo del biglietto del treno, dal 30 giugno al 1° settembre, grazie alle partnership con gli stakeholder locali per offrire un servizio sempre più rivolto alle esigenze dei suoi passeggeri. È possibile viaggiare sui Flirt di Ferrovie, con aria condizionata e wi-fi free, arrivando comodamente a destinazione senza stress.

I viaggiatori in partenza dalle stazioni di Lucera, Foggia, San Severo, Apricena Città e San Nicandro Garganico che consegneranno quattro biglietti alle biglietterie delle stazioni di Rodi Garganico o San Menaio otterranno un voucher, da consegnare allo stabilimento convenzionato. “Una nuova occasione per fare sinergia sul territorio e per fare promozione turistica dello stesso – commenta il dott. Vincenzo Germano Scarcia, presidente di Ferrovie del Gargano -. Rodi Garganico e San Menaio, grazie alla volontà di quattro operatori che partecipano all’iniziativa, sono pronte a offrire nuovi servizi ai vacanzieri che, utilizzando il treno, trascorrono le loro vacanze in zona senza preferire altre mete, una forma di turismo che, per decenni, ha assicurato linfa e ed economia a questa zona del Gargano. Ma è anche un’occasione per le prove tecniche di sinergia sul territorio, dove Ferrovie del Gargano erogano e continueranno a erogare servizi in materia di mobilità e promozione territoriale”.

I viaggiatori in possesso di abbonamento settimanale, devono esibire quattro abbonamenti alla biglietteria della stazione per ottenere un tagliando al giorno. Arrivati presso il Lido partner, basterà esibire il voucher, ricevuto in biglietteria, per avere l’ombrellone gratis. Sul sito di Ferrovie o sulla pagina Facebook è possibile scaricare gli orari dei treni e ottenere info e dettagli dell’iniziativa.

I partner sono Lido Il Gabbiano a Rodi Garganico Scalo (fronte Stazione), Lido Ponente a Rodi Garganico (fermata Sotto la Costa), Lido-Ristorante Eco Del Mare a S.Mennaio (fronte Stazione), Mare Chiaro Beach Club S.Menaio (lungomare A. Pazienza). Insomma, niente auto e parcheggi per una vacanza a tutto relax.

Info 0882228960.

