, 28 giugno 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano.it, vorrei segnalare una serie i brutti episodi (di cui uno mi riguarda personalmente) che sono successi alla spiaggia didove vengono rigate le macchine di coloro i quali “osano”parcheggiare anche brevemente in zone non a pagamento e che , magari, fanno solo una passeggiata. E’ successo anche a turisti (miei ospiti , perciò ho constatato la cosa di persona) e questo non credo contribuisca al buon nome della nostra terra tantomeno a nessuno, a quanti lavorano nella zona”.

Segnalazione cittadino, via e-mail. Domenica 28 giugno 2020.