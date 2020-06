Gargano, giornata stupenda: assaltati lidi e spiagge

Foggia, 28 giugno 2020. Giornata stupenda nel Gargano, assaltati lidi e spiagge. Traffico e rallentamenti sulla SS89 ‘Garganica’.

DOMENICA: il promontorio subtropicale, ancora ben saldo sul Mediterraneo centrale, continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle nostre regioni meridionali, in un contesto termico ormai pienamente estivo. Ne consegue un avvio di giornata all’insegna di cieli in prevalenza sereni o al più lievemente velati su Molise, Basilicata e Puglia; farà seguito il consueto sviluppo di modesti annuvolamenti cumuliformi sulla dorsale molisana e a ridosso dell’Appennino lucano, ivi con possibilità di brevi e isolati acquazzoni pomeridiani, mentre il sole permarrà ovunque incontrastato lungo le coste. Temperature in ulteriore lieve rialzo su valori prossimi alle medie climatiche del mese di luglio: massime fino ai 33-35°C su basso Materano, Tavoliere e pianure molisane, per lo più tra i 27 e i 31°C lungo le coste soggette al soffio delle brezze. Venti deboli di direzioni variabili. Mari calmi o quasi calmi, ideali per la balneazione.

Commento del previsore puglia

ESTATE A PIENO REGIME A PARTIRE DAL WEEKEND

Nel corso del weekend il promontorio subtropicale darà il via alla prima vera fase dai tipici connotati estivi sulle regioni meridionali italiane: sotto l’afflusso di correnti via via più calde e secche di estrazione nordafricana, infatti, le temperature si porteranno fin verso i 33-35°C nei settori pianeggianti non mitigati dal soffio delle brezze, in particolare su Puglia salentina, Foggiano e Materano. Le condizioni meteo-marine si mostreranno finalmente ideali anche alla balneazione, complici la scarsa ventilazione e i mari quasi calmi o poco mossi, mentre sulle aree interne montuose di Molise e Basilicata avrà luogo il consueto sviluppo di modesti annuvolamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno, solo isolatamente associati a brevi acquazzoni. Il quadro improntato alla stabilità anticiclonica e al caldo pienamente estivo – a tratti anche intenso in pianura, dove potranno registrarsi locali picchi di 35-37°C – si protrarrà anche nei primi giorni di luglio, con apice tra il 2 e il 3 del nuovo mese.