Anche Pino Campagna celebra Vico Corridoio

Foggia, 28 giugno 2021. Pino Campagna è ripartito col suo tour estivo proprio dal sud, come manifesta con orgoglio sulla sua pagina social ufficiale. Non poteva certamente mancare una visita nella sua amata Foggia. Ed è proprio nel centro storico che esprime soddisfazione per il lavoro svolto da commercianti e residenti per animare la zona.

Statoquotidiano.it ha più volte posto attenzione verso questo tipo di iniziative positive per la città.

Tra i nomi di foggiani importanti che costellano le pareti di Vico Corridoio, alberga proprio quello di Pino Campagna, notissimo comico pugliese.

Sulla sua pagina ufficiale troviamo un video con la solita ironia che lo caratterizza, dove mostra un grande legame con la zona:

“Vico Corridoio che cos’è? È la foggianità. Oggi mi trovo a Foggia, la città che mi ha dato i natali, qui c’è tutta la tradizione foggiana, tutti quelli che hanno fatto grande la mia città. Guardate, ne sono tanti!”. Poi continua, ammirando le pareti: “C’è un pò tutta la storia attraverso le foto. C’è anche un certo Pino Campagna”.

Conclude dicendo: “Questa è la mia città, la città che tengo nel cuore”.