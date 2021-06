Deceduta 49enne in Calabria, si era vaccinata con AstraZeneca

Crotone, 28/06/2021 – (catanzarogazzettadelsud) E’ morta ieri sera nell’ospedale di Crotone la 49enne di Verzino, finita in rianimazione dopo essere stata colta da un malore in seguito alla somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca.

Anna Biafora, era ricoverata in condizioni gravissime da 21 giorni, e nulla hanno potuto le cure dei medici che hanno tentato di strapparla alla morte. La donna, imprenditrice agricola e madre di tre figli, residente a Verzino, piccolo centro collinare dell’entroterra, si era vaccinata il 30 maggio scorso in uno degli hub attivi nella città di Crotone. Le hanno somministrato il siero anti-Covid anglo-svedese, disponibile in quella circostanza.