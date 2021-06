Di fronte a lui i conservatori, i nemici di Francesco Bonito sono Sgarro e Metta

“In questa competizione elettorale individuo gli avversari politici e i nemici politici. I primi sono la parte conservatrice della città, Casarella, Grillo, Giannatempo, i secondi sono Metta e Sgarro”.

Così, nel presentare la sua candidatura a sindaco di Cerignola, ha detto Francesco Bonito, sostenuto da Pd, Articolo Uno, Senso Civico. Giovani Democratici e Italia in Comune. Circa la possibilità che sia anche il M5s a sostenerlo, ha evidenziato il suo ottimismo, “è in atto una collaborazione programmatica ma saranno loro a riferirne alla stampa in caso di eventuale collaborazione”. Insomma, bordate contro Sgarro, dal punto di vista politico e sociale con aggiunta di temi che riguardano la legalità in riferimento all’altro nemico, Franco Metta”. Con loro non vuole avere nessun rapporto, non vuole neanche parlare, va meglio con il centrodestra dentro una leale contrapposizione, di cui enumera i possibili candidati sindaci.

E’ inconcepibile, ritiene Bonito, che Sgarro abbia diviso la coalizione del centrosinistra, lo considera “esiziale per il futuro, per l’economia e per la politica della città”. Questa volta il nome di Elena Gentile l’ha fatto esplicitamente, a proposito di “tradizione a dividere”. Oltre a presentare la coalizione, Bonito ha indicato alcuni uomini della “vecchia guardia” con cui ha vinto 3 elezoni a Cerignola , cioè Antonello Summa, accanto a lui in conferenza stampa, e Matteo Valentino fra il pubblico. “E vinceremo ancora”, ha proseguito.

Risanamento dall’intossicazione malavitosa che sta uccidendo l’economia sana della città, sicurezza urbana, capacità di intercettare i finanziamenti europei e quelli legati al Pnrr.

Bonito ha aperto la sua borsa e ha tirato fuori i suoi studi a riguardo, ha precisato che per quanto concerne il pnrr mancano i decreti attuativi e che i progetti devono essere presentati entro dicembre. Sanità, diseguaglianza e ambiente sono le tre direttive su ci ci si muoverà “Con il prof Follieri ho organizzato una task force, si è messo a disposizione dell’amministrazione comunale per realizzare tali progetti”.

Nel programma i finanziamenti per l’agricoltura, la rigenerazione delle periferie urbane “a cui attingeremo con tutte le nostre energie visto il loro stato di abbandono, l’approvvigionamento idrico per Tressanti, ad esempio, “quello degno di una società civile”.

Per quanto riguarda gli asili nido vorrebbe che Cerignola, come Modena, fosse indicata quale “città dei fanciulli”. la lotta alle disuguaglianze “come temi grandi del governo locale”, una gestione del ciclo dei rifiuti da migliorare e sempre più orientata ad un impatto ambientale zero, che coniughi un abbassamento delle tariffe con una differenziata meglio organizzata e meglio gestita, con un’impiantistica – come quella già realizzata – che torni nelle disponibilità della casa comunale

“Il mio impegno è legato all’amore e alla gratitudine per questa città che mi ha indicato per ben tre volte in Parlamento, per fare il sindaco non percepirò nemmeno n centesimo, come ho detto subito, appena sono stato contattato per la candidatura”. Anche Tommaso Sgarro ha preannunciato in comizio che decurterà del 50% la sua indennità da sindaco: Bonito ribadisce la sua prima idea e considera il resto “puerilità”, questo dentro la medesima cornice, la gravità del dividersi a sinistra.