Ex giudice arrestato, “6 avvocati penalisti e civilisti di Foggia sotto controllo”

Foggia, 28/06/2021 – (youfoggia) Gli investigatori stanno lavorando senza tregua vogliono scoprire tutti i legami con i legali collegati al giudice De Benedictis sopratutto foggiani che abbiamo collaborato a far uscire o ad agevolare delinquenti facenti parte della mafia garganica e delle famiglie foggiane. ”Questi legali che hanno collaborato devono essere scoperti onde consentire che in futuro non si crei più una situazione del genere”. Dichiarazione effettuata da un inquirente.

Adesso gli investigatori di Bari stanno collaborando con i colleghi foggiani e i funzionari del DDA che stanno studiando un migliaio di fascicoli inerenti le famiglie garganiche e foggiane e non solo. Si stanno rivedendo tutti i processi che sono stati a loro giudizio modificati agevolando amici degli amici dei legali di Foggia. I sostituti di Lecce stanno verificando se è stato pagato un compenso per il rilascio di un legale di Foggia vicino ad un gruppo di potere ed ad amici inseriti in politica. Si stanno verificando anche come mai partiti politici nelle ultime elezioni abbiamo avuto un risultato positivo però collegati ad personaggi che poi sono stati inquisiti in alcuni casi arrestati. (youfoggia)