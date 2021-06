PD Manfredonia: “I roghi preoccupano e inquietano la popolazione”

Manfredonia, 28/06/2021 – “ I roghi dei giorni scorsi nell’area ex Enichem preoccupano e inquietano la popolazione manfredoniana , rendendo indispensabile un’approfondita indagine tanto da parte della magistratura che delle altre istituzioni preposte al controllo ambientale e alla tutela del territorio.

A partire dalla Commissione straordinaria che amministra la città, che invitiamo ad assumere ogni iniziativa utile a fare chiarezza sull’eventuali conseguenze degli incendi per la salute di chi vive e opera all’interno e in prossimità dell’area nonché per l’ecosistema già abbondantemente compromesso.