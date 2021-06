Puglia, la “tregua” dell’afa è finita: da domani fino a 41 gradi nel Foggiano

Foggia, 28/06/2021 – (inmeteo) La tregua del week-end sta per giungere al termine: dopo il caldo estremo percepito in settimana, soprattutto tra martedì e giovedì, abbiamo assistito ad un generale lieve calo delle temperature soprattutto al sud.

Come più volte abbiamo ribadito il caldo non ci ha abbandonato ma semplicemente c’è stata una lieve attenuazione, soprattutto su regioni come Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Con la nuova settimana, purtroppo, le correnti calde africane si rinforzeranno nuovamente e riporteranno le temperature su valori eccezionali su tante località del Meridione. Questa volta il caldo intenso riuscirà a spingersi con facilità anche al centro e parte del nord, dando vita ad un aumento delle temperature anche di oltre 5-7°C.

METEO DOMANI 29 GIUGNO | Il tempo sarà stabile su quasi l’intero territorio nazionale, con la sola eccezione dell’estremo nord-ovest. Su Piemonte occidentale, alto Piemonte e Valle d’Aosta potranno svilupparsi temporali molto intensi tra tardo pomeriggio e sera, con grandine e colpi di vento intensi. Temperature in forte aumento su tutto il centro-sud e nord-est, mente l’aumento sarà lieve al nord-ovest. Picchi fino a 40-41°C nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e nel foggiano. (inmeteo)