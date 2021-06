Qualità della vita secondo Il Sole 24 Ore: Foggia ultima

Foggia, 28/06/2021 – (sassarilive) Pubblicata su Il Sole 24 Ore la graduatoria delle province italiane relativamente al contesto di vita per i bambini.

Indovinate Matera a che posto occupa? Il 102° su 107 (ultima, quasi naturalmente, Foggia). Persino Potenza è ben al di sopra (86^) rispetto alla Città dei Sassi.

E’, udite udite, Cagliari, ad occupare gli onori della cronaca per essere la città più a misura di bambino. La prima città del Mezzogiorno è Bari (51^). I parametri che determinano questa (purtroppo triste) classifica per la città di Matera sono ben 12, misurando la vivibilità delle città per i bambini, i giovani e gli anziani.

La crisi pandemia ha ulteriormente accentuato le disuguaglianze e i conflitti intergenerazionali e la povertà di servizi offerti da diversi territori. E’ a questi numeri che i nostri politici dovranno guardare con evidente lungimiranza, facendo sì che anche i fondi del Pnnr in arrivo giochino un ruolo importante nell’accorciare i divari (che sono tanti) che fanno sì che il Nord dell’Italia sia sempre più a Nord e il Sud che lentamente muore. (sassarilive)