“Una politica che dimentica i giovani. Sono innumerevoli i contributi che dimostrano come le generazioni più giovani siano state ormai da tempo dimenticate dalla politica.

Chi ha meno di 40 anni in questa città è probabilmente nato in una famiglia con un reddito superiore a quello della famiglia dove erano nati i propri genitori. Nel corso dei decenni gli investimenti sono diminuiti, è aumentata la precarietà del posto di lavoro, gli stipendi risultano inferiori a quelli che potevano guadagnare i propri genitori. Non è un caso che, sempre negli ultimi anni, sia aumentata, da un lato, la quota di giovani che ha deciso di trasferire la propria residenza – e competenza – al Nord oppure all’estero . Dall’altro lato, è aumentata anche la quota di giovani che ha perso fiducia nelle possibilità realizzative e di promozione di lavoro e istruzione la quota di giovani (tra i 20 e i 34 anni), Come si spiega tutto questo?

Con l’istituzione della nuova Provincia denominata Provincia del Gargano,devono essere Istituiti gli uffici di Stato la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, la Questura la Camera di commercio, i comandi provinciali di Vigili del fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze, Ragioneria provinciale dello Stato, commissione tributaria provinciale, Direzione provinciale del lavoro, Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile), le agenzie delle dogane, del territorio, del demanio (non presente anche in diversi capoluoghi di precedente istituzione) e delle entrate (che sono articolate in direzioni regionali e direzioni provinciali), le sedi provinciali INPS, INPDAP e INAIL, i tribunali (le circoscrizioni giudiziarie sono autonome rispetto alle province) e le sedi del Corpo forestale , gli ordini e collegi professionali, Infine, l’attivazione di un ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato agli studi) con il relativo centro servizi amministrativi è competenza della direzione scolastica regionale.

CREAZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE .

I Comuni della nuova Provincia del Gargano: MANFREDONIA , CAGNANO VARANO, ISCHITELLA, ISOLE TREMITI, LESINA, MATTINATA, MONTE SANT’ANGELO, PESCHICI, POGGIO IMPERIALE, RIGNANO GARGANICO,RODI GARGANICO, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN NICANDRO GARGANICO, SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO, TORREMAGGIORE, VICO DEL GARGANO, VIESTE, ZAPPONETA, APRICENA, CARPINO, CHIEUTI, QUASI 270370 ABITANTI”.

Commissario UDC di Manfredonia