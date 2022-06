Erbacce a Foggia, il Comune corre ai ripari con affidamento diretto

Statoquotidiano.it, 28 giugno 2022. Il Comune di Foggia cerca di risolvere in emergenza il problema delle conchette e dei marciapiedi pieni di erbacce con un affidamento diretto del servizio di pulizia perché, nel precedente contratto di proroga, non era stato incluso. Nel frattempo, è in corso la procedura per l’affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico orizzontale e verticale per la città di Foggia per il triennio 2022/2025;

“Considerato che a causa delle abbondanti piogge del mese corrente i marciapiedi e le conchette degli alberi sono invase dalla crescita di erbe spontanee determinando un’emergenza di carattere igienico sanitario e di sicurezza dal rischio di incendi per le quali occorre assumere urgenti determinazioni”, dice la determina, c’è l’urgenza di dover provvedere in merito per un periodo limitato di tre mesi nelle more dell’individuazione dell’operatore che dovrà svolgere il servizio. L’affidamento è alla Società Consortile Foggia Più Verde.