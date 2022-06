Foggia, Ass Capitanata 2050, Quarato: “Un incontro-dibattito per la legalità”

Foggia, 28 giugno 2022 – Si riporta di seguito il comunicato diffuso dall’ Ing. Giovanni Quarato, Associazione Capitanata 2050:

In un territorio che ha visto diverse amministrazioni sciolte per infiltrazioni mafiose, è necessaria una costante riflessione su come la società civile possa contribuire per contrastare questi fenomeni criminali, a supporto del lavoro delle forze dell’Ordine e della Magistratura.

l’Associazione Legali di Capitanata e l’Associazione Capitanata 2050, con l’obbiettivo di stimolare cittadini e istituzioni in un costruttivo dialogo sulle criticità e le urgenti necessità, per una soluzione definitiva al pericoloso circolo vizioso di illegalità ed omertà diffusosi nel nostro territorio, ha organizzato l’incontro-dibattito dal titolo

“Spazi giudiziari e prevenzione e controllo dei fenomeni di infiltrazione mafiosa”

Che si terrà giovedì 30 giugno dalle ore 16:30, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia.

Da una parte è utile definire un quadro di strutture necessarie per lo svolgimento dell’azione di repressione dei fenomeni delinquenziali e per le conseguenti attività di svolgimento dei processi in tempi consoni al rispetto del cittadino e della efficacia dell’azione penale; attraverso l’incremento (eventualmente decentralizzato) dei presidi giudiziari del territorio.

Dall’altra l’impegno civico dei cittadini, sempre più sfiduciati, deve essere stimolato ed incanalato in un coraggioso e indispensabile ruolo attivo di supporto, mediante azioni, comportamenti ed esempi virtuosi per realizzare un’azione preventiva che riduca la possibilità per la delinquenza organizzata di infiltrarsi pervicacemente nelle istituzioni.

A confrontarsi ci saranno il dott. Ludovico Vaccaro – Procuratore di Foggia, l’avv. Gianluca Ursitti – Presidente Ordine degli Avvocati, l’avv. Giulio Treggiari – Presidente Camera Penale di Foggia, l’avv. Luigi Sorace – Presidente “Associazione Legali di Capitanata”. Modererà l’incontro l’ing. Giovanni Quarato – Presidente dell’associazione “Capitanata 2050”.