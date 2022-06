“Grazie al Comune, Manfredonia l’unica città in Italia ad avere le luminarie di Carnevale”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 giugno 2022. “Grazie al Comune, e al successivo sostegno dell’associazione Io sono partita Iva, Manfredonia sarà l’unica città in Italia ad avere le luminarie di Carnevale“.

Così a StatoQuotidiano il direttivo dell’associazione Io sono partita Iva di Manfredonia, annunciando la prossima installazione delle luminarie in alcune via e aree della città per il carnevale estivo.

Come infatti comunicato, e annunciato lo scorso 12 aprile alla BIT di Milano, i festeggiamenti per l’edizione 2022 del Carnevale Manfredonia partiranno il prossimo 17 luglio per poi proseguire fino alla notte di San Lorenzo, il 10 agosto 2022.

L’autorizzazione per l’installazione delle luminarie è stata richiesta dal Comune di Manfredonia, per alcune vie. In seguito, l’associazione Io sono partita Iva ha preso l’iniziativa di ampliare a proprie spese il posizionamento delle stesse luminarie artistiche in altri punti della città, compreso l’esterno delle relative attività commerciali.

