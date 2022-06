Lidia Piccolo nuova Presidente dell’A.I.A.P. Sede di Manfredonia

(nota stampa). Si sono svolte lunedì 27 giugno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia durante la quale sono stati eletti i 7 Consiglieri che resteranno in carica per il mandato 2022-2026. A seguire nella stessa serata si è subito riunito il nuovo Consiglio Direttivo dove dopo una breve discussione all’unanimità sono state assegnate le cariche:

1. Lidia Piccolo, 48 anni, Consigliera uscente dal 2020 è stata eletta nuova Presidente.

2. Antonio Marzullo, 55 anni, Presidente uscente dal 2018 è stato eletto Vice Presidente.

3. Marcello Castigliego, 32 anni, riconfermato Segretario, carica assunta dal 2018.

4. Matteo Stelluti, 67 anni, è stato eletto Tesoriere.

5. Domenico Santoro, 50 anni, è stato eletto Consigliere.

6. Francesco Paolo Castrignano, 50 anni, è stato eletto Consigliere.

7. Michele Totaro, 66 anni, è stato eletto Consigliere.

La storica associazione, che nel prossimo Natale organizzerà la sua XXVI edizione della Mostra del Presepio, apre dunque una nuova fase e lo fa con alla guida Lidia Piccolo, quarta Presidente della Sede e prima donna a ricoprire tale carica. Al suo fianco, nel ruolo di Vice, il Presidente uscente Antonio Marzullo che con generosità e spirito di rinnovamento ha favorito questa soluzione.

Emozionata e grata della fiducia ricevuta la nuova Presidente afferma: “Spero di meritare la fiducia concessa e di concretizzare gli obiettivi che ho proposto nella mia candidatura, quali: la ricerca della sede per la nostra associazione, l’avviamento di corsi presepistici, di diverso livello, l’organizzazione della mostra Natalizia dei presepi, tanto attesa dai nostri concittadini, e l’organizzazione della giornata di benedizione delle statuette di Gesù Bambino che cade nel periodo dell’Avvento. Questi sono gli obiettivi a breve termine ma ce ne sono tanti altri, e non meno importanti, che ci prefiggiamo di raggiungere nei prossimi anni con tutta la passione che abbiamo e con il senso di responsabilità che ci contraddistingue.

La stessa associazione crescerebbe – come mi auguro – e permetterebbe così di sviluppare un tessuto sociale sempre più coeso attorno ad essa. Il Presepio è un simbolo di pace e fratellanza …. e in questo periodo abbiamo bisogno di ricordarcelo!”.

Un appello infine ai tanti appassionati di presepismo: “invito quanti amano il Presepe ad avvicinarsi alla nostra realtà associativa, sperimentando nuove tecniche nei corsi che organizziamo e partecipando alle varie iniziative che promuoviamo. La nostra porta è aperta a tutti! Contattateci attraverso i nostri canali social o attraverso il nostro sito internet www.aiapmanfredonia.it, vi aspettiamo!”.

Manfredonia, 28 giugno 2022

Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia