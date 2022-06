Superare i limiti di velocità, considerando lo scarto dell’autovelox per la tolleranza, significa rischiare una sanzione da 42 a 173 euro, qualora lo scarto sia di non più di 10 Km/h. L’importo della multa dell’autovelox aumenta con l’incremento dell’eccesso di velocità. Se infatti tale soglia va da 10 a 40 Km/h oltre il limite consentito, la multa pecuniaria può andare da 173 a 695 euro.

Invece, per eccessi di velocità più elevati di oltre 40 Km/h, ma inferiori a 60 Km/h, la sanzione è compresa tra 544 e 2.174 euro. Oltre questa soglia, quindi in caso di eccesso di velocità oltre 60 Km/h in più rispetto al limite e alla tolleranza, la multa dell’autovelox con tolleranza prevede un’ammenda da 847 euro, la quale può arrivare fino a un massimo di 3.389 euro.

Ovviamente, sono previste anche decurtazioni dei punti dalla patente, misura esclusa soltanto in caso di eccesso dei limiti di velocità entro 10 Km/h. Se il superamento è oltre 10 Km/h ma entro 40 Km/h, vengono sottratti 3 punti alla patente, i quali nell’intervallo compreso da 40 a 60 Km/h in più del permesso diventano 6 punti.

La misura più grave riguarda invece una velocità superiore di oltre 60 Km/h il consentito, comportamento che se rilevato prevede la decurtazione di 10 punti e la sospensione diretta della patente, da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 1 anno. Effettuando due volte questa infrazione in un periodo di 2 anni, il rischio è la revoca immediata dell’abilitazione, mentre ricevendo due infrazioni nella soglia 40-60 Km/h nello stesso lasso di tempo la pena è la sospensione della patente da 8 a 18 mesi.

Non esiste una tolleranza in questo caso, tuttavia è possibile ottenere uno sconto sull’importo della multa, pagando fino al 30% in meno se il versamento viene eseguito entro i primi 5 giorni dal ricevimento dell’infrazione. Anche le multe dell’autovelox, però, sono soggette ai limiti della prescrizione, infatti se la contravvenzione non viene notificata entro i termini di legge può essere contestata per richiederne l’annullamento.