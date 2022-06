Orta Nova, Istituto “S. Pertini”: 8 progetti, facenti capo all’Azione “eTwinning” dell’UE

Orta Nova, 28 giugno 2022 – 15 insegnanti e 217 studenti, dell’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Orta Nova, impegnati, nell’anno scolastico 2021/2022,

in ben 8 progetti, facenti capo all’Azione “eTwinning” dell’Unione Europea.



Nonostante le notevoli difficoltà, di varia natura, derivanti dallo sforzo aggiuntivo di doversi riabituare a stare tra i banchi di scuola, dopo la lunga fase di didattica a distanza dovuta all’emergenza Covid, quei 15 insegnanti e 217 alunni hanno comunque scelto di credere fortemente nella didattica innovativa e nelle buone pratiche scolastiche.

Ed hanno, così, partecipato con entusiasmo ad attività di scambio culturale, collaborando con realtà scolastiche appartenenti a vari paesi europei iscritti ad eTwinning. Azione, questa, nata nel 2005 da un’iniziativa della Commissione Europea, con l’obiettivo di incoraggiare le scuole dei paesi dell’Unione Europea a lavorare insieme, organizzandosi in gemellaggi e partenariati, e che, per l’Italia, viene gestita dall’Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa).

L’Istituto “Sandro Pertini”, già in passato, era riuscito a prendere parte a iniziative eTwinning, ricevendo gli importanti riconoscimenti internazionali, il Quality Label e lo European Label, per ben 11 volte, e conseguendo il titolo di Scuola eTwinning negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022.

Quest’anno, ha aggiunto un altro importante passo in avanti in una tale esperienza: è riuscito ad attestarsi tra i partecipanti agli 8 progetti, a carattere nazionale ed internazionale.

Un’impresa “straordinaria”, il commento entusiastico della dirigente scolastica del Pertini, prof.ssa Teresa Mazzamurro; molto soddisfatta e orgogliosa, si è detta anche la prof.ssa Antonietta Cursio, referente eTwinning di Istituto, per il lavoro svolto da ognuno dei docenti e dei ragazzi, con le loro famiglie, anch’esse coinvolte.

Vari i temi trattati nel percorso formativo in cui i progetti sono stati realizzati:

– I cambiamenti climatici, nel progetto “Climate Literate”, realizzato dalla classe 1^G, scuola secondaria di primo grado, con le professoresse Stefania Abruscio e Alessandra di Gioia, il cui obiettivo è stato quello di integrare l’educazione climatica nel curriculum scolastico;

– L’educazione alle emozioni, nel progetto “Empathy with the collaboration of emotion”, seguito dalla prof.ssa Elma Placido, che ha visto protagonisti i ragazzi della 3^A di scuola media, con l’obiettivo di sviluppare il riconoscimento delle caratteristiche di esseri umani, di piante e di animali al fine di entrare con loro in empatia e per sviluppare comportamenti di tolleranza;



– La scuola ecologica, con il progetto “My Eco-School”, che ha visto coinvolte le classi 2^C, 2^E, 2^F, 2^G, di scuola secondaria di primo grado, con le prof.sse Marina D’Errico, Roberta Tortorella, Stefania Abruscio, Maria Giovanna Curci, Lorenza Conoscitore, il cui obiettivo è stato quello di educare i ragazzi a utilizzare le risorse in modo appropriato e a ridurre o trasformare i rifiuti, rendendo gli studenti dei benefattori che aiutano la natura con il riciclo;

– Apprezzare il proprio territorio facendolo conoscere ai compagni europei, con il progetto “Introducing your city”, realizzato dalla classe 3^C di scuola media, con i professori Incoronata Lasorsa e Leonardo Di Giovine;

– La salvaguardia dell’ambiente, attraverso il progetto “Terra, bene prezioso da tutelare e proteggere”, che ha visto in prima linea i più piccoli, alunni della 2^B di scuola primaria, con le maestre Tiziana Melchionda e Concetta Melillo;



– Il Natale come occasione per ritornare a vivere belle emozioni, così tanto messe a dura prova nel periodo di pandemia, con i progetti “Christmas, wishes from all over the world” e “Christmas in my country-Happy New Year”, realizzati dalle classi 3^H e 1^H di scuola secondaria di primo grado, con le prof.sse Anna Grazia Chirolli e Raffaella Iannantuoni;

– Conoscere la Storia di un passato nefasto, con il progetto “Ri-vivere per non dimenticare”, realizzato dalle classi 3^E e 3^I, di scuola media, con i professori Margherita Micciola e Maurizio Traisci, nell’intento di alimentare nelle giovani generazioni la fiamma della memoria, per non ricadere in errori già da altri compiuti e per educare al rispetto dell’altro e di ogni forma di diversità.

Degno di nota anche un altro risultato conseguito dai ragazzi del Pertini in tale percorso: vedere abbinati a due degli 8 progetti, ossia “Empathy with the collaboration of emotions” e “Terra, bene prezioso da tutelare e proteggere”, i loghi disegnati da loro, e selezionati, tra tanti, dalla comunità delle scuole europee partecipanti al momento del Logo Contest.

Ora, quei 15 docenti e 217 studenti aspettano con impazienza i prossimi mesi, nella speranza di vedere arrivare, ancora una volta, l’importante Certificato di Qualità Nazionale da parte dell’Agenzia di eTwinning per l’Italia, l’Indire.

Sarebbe il meritato coronamento di un anno ricco di impegno e buon lavoro.

Daniela Iannuzzi