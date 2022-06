Perché gli stati stanno iniziando ad accettare le valute digitali?

Sono ormai passati diversi anni da quando le valute digitali hanno fatto il loro ingresso nel mondo finanziario e, poco a poco, hanno iniziato a guadagnare sempre più fiducia tra investitori e comuni cittadini.

Bitcoin ha aperto la strada e, dalla sua nascita, continua ad essere la criptovaluta più comune ed utilizzata al mondo. Accanto a Bitcoin però sono nate tantissime altre valute digitali con risultati un po’ altalenanti. Moltissime hanno quasi raggiunto lo stesso livello dei Bitcoin e si sono stabilizzate come ottime alternative, o semplicemente valute alternative; altre invece non hanno avuto altrettanto successo.

Come accade in tutti i campi del mondo degli investimenti, è assolutamente normale che ci siano delle fluttuazioni di valore e che alcuni asset siano più profittevoli di altri. Basta osservare il cambio Bitcoin EUR per poter avere un esempio di come ogni giorno ci siano dei cambiamenti. Quel che è sicuro, però, è che le criptovalute sono ormai entrate a far parte del mondo delle valute e degli investimenti e non sono di passaggio. Alla crescita della fiducia nei loro confronti da parte degli investitori, si affianca la crescita di fiducia che i governi iniziano ad avere nei loro confronti.

Il caso di El Salvador

Il caso più eclatante è stato quello de El Salvador. Il paese centro-americano non solo ha legalizzato l’utilizzo di Bitcoin ma è stata la prima nazione al mondo a rendere questa criptovaluta una valuta legale. Questo significa che i Bitcoin sono da considerarsi alla pari del Colón salvadoregno e del dollaro statunitense, le altre due valute correnti nel paese e non rifiutabili nelle transazioni.

Oltre a El Salvador, la maggior parte dei paesi in tutto il mondo permette l’utilizzo delle criptovalute e, chi più (come in nord America) chi meno (come l’Unione Europea), le stanno regolamentando sempre di più. La regolamentazione è punto importante perché mostra un livello ancora maggiore di fiducia e potrebbe essere visto anche come un passo importante verso una accettazione ancora maggiore delle criptovalute in generale.

Le valute digitali delle banche centrali

Non sorprende quindi che sempre più stati stiano iniziando ad accettare le valute digitali e le stiano integrando ai loro sistemi. Oltre questo però c’è anche da considerare che alcune banche centrali stanno cercando di creare le loro valute digitali (normalmente chiamate CBDC, Central Bank Digital Currency) per rispondere a quelle “private” quali i Bitcoin, Etherium e via dicendo. Nonostante non ci siano state ancora mosse particolarmente eclatanti in questa direzione, quello delle valute digitali “nazionali” è un tema che è sempre più presente nelle discussioni riguardo le valute digitali.

L’esempio più importante a questo riguardo è quello della Cina. Nel gigante asiatico, ormai famosissimo per l’iperprotettività del suo mercato, le criptovalute sono illegali; ma, per sopperire alla loro mancanza, come ormai è una tipica strategia del dragone, è stato lanciato il “digital Yuan”, la versione “cripto” della valuta nazionale cinese.

Stando a delle recenti ricerche, però, la Cina non è l’unica ad essersi mossa in questa direzione ma dei progetti di sperimentazione simili sono stati lanciati anche in Canada, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud e Sudafrica, mentre altri paesi come Giappone e Australia dovrebbero lanciare i loro progetti pilota a breve.

Per concludere, ovviamente è impossibile prevedere il futuro ma, vista la direzione presa dalle valute digitali e la loro sempre maggiore accettazione nel mondo della finanza, degli investimenti e dei semplici scambi commerciali, sembrerebbe sicuro aspettarsi degli altri movimenti sempre più importanti verso la loro totale accettazione. (nota stampa)