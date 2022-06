Revisione del monitor Huawei – Smart Bar, accuratezza del colore e risoluzione

Che tu sia sul mercato per un nuovo monitor per il tuo laptop o che stai cercando un monitor accessibile per la tua casa o l’ufficio, questa revisione del monitor Huawei può aiutarti a trovare un buon acquisto. Bene guarda la barra intelligente, l’accuratezza del colore e la risoluzione, nonché la funzione di visualizzazione wireless. Bene, parla anche della garanzia dei produttori e di altri dettagli importanti. Dopo aver letto questa recensione, sarai pronto a prendere una decisione.

A differenza di molti altri monitor, Huaweis Smart Bar consente di regolare il volume o l’interruttore di ingresso con un tocco. Include anche gesti a due dita, che vengono utilizzati per aprire la schermata di commutazione della sorgente di ingresso. Per modificare le impostazioni del Monitor, è possibile far scorrere il dito attraverso la barra intelligente dalla parte inferiore dello schermo. Ecco alcune delle funzionalità intelligenti più utili:

Il monitor Huawei Mateview è dotato di opzioni di connettività di alta qualità. Supporta la certificazione tedesca di protezione a doppia occhio di Rheinland ed è dotata di tecnologia a bassa luce blu. Per semplificare la vita per i suoi utenti, Huawei ha lanciato il suo menu interattivo Smart Bar nella parte inferiore dello schermo. Fornisce inoltre operazioni di scelta rapida, a cui è possibile accedere tramite una diapositiva di una barra di touch. Ti consente di regolare il volume, la luminosità e la sorgente di input.

La barra intelligente su Huawei Mateview consente di passare da due display e puoi anche rispecchiare il contenuto facendo scorrere due dita sulla superficie dei display. Ciò ti consente di lavorare senza soluzione di continuità su entrambi gli schermi. Inoltre, Mateview è anche dotato di proiezione wireless, che Huawei descrive come proiezione OneHop.

Funzione di visualizzazione wireless

La funzione di visualizzazione wireless su Huawei Monitor rende il dispositivo ideale per le aziende. Permette all’utente di trasmettere contenuti trasmessi da dispositivi Huawei compatibili senza fili. MateView è il nuovo monitor di punta dei marchi e presenta un rapporto 3: 2-aspetti e uno schermo da 28 pollici con risoluzione 4K+ nativa. Il monitor Huawei è un’ottima scelta se hai bisogno di un grande schermo e vuoi risparmiare spazio sulla scrivania.

Per il prezzo, Huawei Mateview costa meno di un monitor 4K Brands 4K di quattro K. Ha la stessa eccellente gamma di colori, luminosità e contrasto come monitor di marchi leader. Huawei Mateview può essere aggiornato per includere la connettività wireless se ne hai bisogno. Le funzionalità di visualizzazione wireless sono un must per i tipi creativi.

Mentre la funzione di visualizzazione wireless su Huawei Monitor è utile, è per lo più utile per una rapida proiezione. Le opzioni di connettività sono eccellenti. La barra del touch viene utilizzata per controllare il display. Il touchpad si trova sotto lo schermo. La barra intelligente è una barra sensibile al tocco che può essere utilizzata per controllare il volume e i menu. Ma offre menu di scorrimento per un rapido accesso.

Risoluzione

Un monitor ad alta risoluzione è essenziale per gli utenti professionisti, quindi è essenziale scegliere la giusta risoluzione per la tua workstation. Un tipico display desktop è dotato di una risoluzione di 1920×1080, ma puoi anche seguire una risoluzione più elevata se si dispone di uno schermo più grande. Il nuovo monitor LCD di Huawei Mateview avrà una dimensione di 32 pollici con un rapporto 3: 2. Questo dispositivo sarà rivolto agli utenti aziendali che necessitano di uno spazio su grande schermo per presentazioni e altri lavori.

Mateview GT offre una bella schermata curva e ha una buona risoluzione. Il rapporto 16: 9 non è per tutti, ma se sei un giocatore, Mateview GT è un’ottima opzione.

Precisione del colore

Huawei Mateview viene fornito con un design elegante e un rapporto 3: 2. Vanta una buona precisione del colore. Detto questo, se stai cercando un monitor di alta qualità progettato per uso aziendale, Mateview è un buon acquisto. Ma ha una barra intelligente per un rapido accesso a funzioni utili. E supporta la proiezione wireless a bassa latenza da dispositivi esterni. (nota stampa).