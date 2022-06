Vieste, il Covid blocca Piero Angela: annullato spettacolo “I segreti del mare”

VIESTE (FOGGIA), 28/06/2022 – Con estremo dispiacere siamo a comunicare l’annullamento dello Spettacolo “I segreti del Mare” che si sarebbe dovuto svolgere il 28 giugno a Vieste in Piazza Marina Piccola, alla presenza del noto divulgatore scientifico Piero Angela, costretto a dare forfait per motivi di salute legati alla attuale pandemia.

“Con la presente – fanno sapere dalla Produzione – siamo a ringraziare il Comune di Vieste che si era impegnato per poter portare l’evento all’interno del Cartellone estivo. Ringraziamo in particolar modo l’assessora alla Cultura, la dott.ssa Graziamaria Starace. Ringraziamo l’Academy Magic & Science dell’Universita di Cambridge, in particolar modo il Dott. Danilo Audiello per aver presentato il nostro spettacolo al Comune di Vieste. Comunichiamo sin d’ora che per impegni pre esistenti non sarà possibile recuperare la data nella seguente stagione estiva. In nome del Dott. Piero Angela, Dott. Recchi, del Sig. Pino Strabioli e del Maestro Di Battista e della produzione tutta (Enpi Entertainment, Ventidieci e Concerto Music) vi auguriamo un buon proseguimento per la stagione estiva.