Ase Manfredonia, decoro urbano: piano straordinario estivo per Siponto

MANFREDONIA (FOGGIA) – Insediatosi da pochi giorni è già a lavoro a pieno regime il nuovo CdA di Ase Manfredonia voluto dall’Amministrazione comunale per imprimere un cambio di passo nell’efficienza della gestione del decoro urbano e raccolta dei rifiuti, con interventi straordinari e strutturati su Siponto, zona che d’inverno è esclusa dal vigente contratto di servizio, causa del diffuso degrado.

Tra i servizi attivati per l’estate vi è il doppio svuotamento dei cestini gettacarte nelle zone centrali e sui lungomari, lavaggio mediante apposito mezzo dei lungomari, di Corso Manfredi e di Piazza del Popolo, maggiore attenzione al diserbo almeno degli ingressi di Manfredonia e delle zone più trafficate e frequentate da cittadini e turisti.

Un potenziamento ed efficientamento dei servizi che permette all’azienda di produrre maggiori risultati e di predisporre il nuovo piano industriale di Ase spa.

Al tempo stesso, dopo le numerose zone cittadine interessate dallo sfalcio dell’erba, la squadra comunale del verde pubblico, su indicazione dell’assessore Basta, si sta concentrando su Siponto (questa mattina Via degli Eucalipti, a cui seguirà la messa in sicurezza alberi di Viale dei Pini), oggetto anche di interventi di rifacimento asfalto del programma “Strada X Strada” (Ingresso città da Sud – Parco Archeologico, Lungomare del Sole, Via Console Claudio e Viale Manfredonia, queste ultime due interessate dal pericoloso fenomeno del sollevamento radici alberi).