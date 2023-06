Cosimo Nocera e il Foggia, 111 gol e un grande amore: il libro

Doppia presentazione per il nuovo libro di Giovanni Cataleta, “Vittorio Cosimo Nocera – 111 gol e un grande amore per il Foggia”(Editore Mitico Channel – Prefazione di Riccardo Cucchi), dedicato a Vittorio Cosimo Nocera, bomber di tutti i tempi del Foggia.

Ieri 27 giugno il giornalista e scrittore foggiano è stato ospite su Radio1 nella trasmissione “Zona Cesarini”, condotta da Maurizio Ruggeri e Savino Zaba.

Il secondo appuntamento è fissato per oggi a Foggia, nella sede della Fondazione “La Capitanata per lo Sport”, in via D’Adduzio 3. Con l’autore, Domenico Di Molfetta, consigliere nazionale Fidal con delega al Settore tecnico e Centro studi e ricerche e Bellisario Masi, direttore generale della Fondazione “La Capitanata per lo Sport”.

Interverranno il presidente della Fondazione Aristide Guerrasio e Mary Nocera, figlia del grande campione cui è dedicato il libro.

Il giovane Cosimo Vittorio arrivò a Foggia nel 1959 e divenne subito popolare per la potenza del suo tiro ed i tanti gol, caratteristiche decisive per la promozione in serie A dei Rossoneri, nel 1964.

Nel Foggia, Nocera segnò 102 gol in campionato (in 256 partite) e 9 in Coppa Italia (in 13), grandi numeri anche a distanza di circa 54 anni dalla sua ultima presenza in formazione. Con Nocera, il Foggia ha ottenuto due promozioni in serie B, una in A, due salvezze in A e un terzo posto in Coppa Italia.

E’ di Nocera anche il record del maggior numero di segnature in A (18), alla pari con Kolyvanov e in B (54), ma il leggendario attaccante campano è anche il primo giocatore del Foggia ad aver fatto un gol con la maglia della Nazionale azzurra, nel 1965, a Firenze contro il Galles. Nel suo libro, ricco di testimonianze, foto e documenti inediti, Cataleta racconta anche la correttezza di Nocera, che non fu mai squalificato.

BIOGRAFIA DI GIOVANNI CATALETA

Nato a Foggia, laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, giornalista, scrittore e appassionato di calcio. Collabora con varie testate di economia e finanza e siti web sportivi. Ha scritto “Che s’dice du Fogge?” (Che si dice del Foggia) (2005), che ripercorre la storia calcistica dei Satanelli, dagli esordi fino allo sbarco in serie A e al successivo straordinario periodo di Zemanlandia;

“Oronzo Pugliese – Quando nel calcio esistevano i Maghi”, biografia del Mago di Turi (2010), tante ristampe e diventata fonte per il Dizionario Biografico Treccani; “Il distintivo dalla parte del cuore”(2016), raccolta di storie, racconti e cronache sulla passione calcistica per i colori del Foggia.