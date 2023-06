Diciassettenne uccisa a coltellate a Roma, fermato un coetaneo

Roma – Nel quartiere di Primavalle a Roma, si è verificato un orribile episodio: una ragazzina di 17 anni di nome Maria Michelle Causo è stata uccisa con diverse coltellate da un suo coetaneo.

Successivamente, il ragazzo ha cercato di nascondere il cadavere trasportandolo per circa un centinaio di metri e mettendolo all’interno di un sacco della spazzatura, che a sua volta è stato posto in un carrello della spesa.

La tragedia è stata scoperta da un passante che, intorno alle 15:00, ha notato il ragazzo scendere con un carrello contenente un grosso sacco nero che emanava un liquido e un forte odore.

Questa persona ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112. Una volta giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno seguito delle macchie di sangue che partivano da un portone di un edificio e conducevano fino a un cassonetto situato in via Stefano Borgia, una strada del quartiere Primavalle, situato nella periferia nord-ovest della capitale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che deve ancora essere confermata, il ragazzo avrebbe cercato di gettare il cadavere tra i rifiuti, ma non ci sarebbe riuscito. Pertanto, il corpo della vittima sarebbe rimasto nel carrello, vicino al muro di cinta di un parco, poco distante dai cassonetti.

La polizia ha prontamente bloccato l’intera area e ha identificato il ragazzo, che sembra essere di origini straniere. Attualmente, il suo coinvolgimento nell’omicidio è ancora oggetto di indagine. Si presume che l’omicidio sia avvenuto diverse ore prima, ma non è escluso che la ragazza possa essere morta anche alcuni giorni prima. Sarà l’autopsia a stabilire la data esatta del decesso.

Gli inquirenti, nel frattempo, stanno cercando di fare luce sui dettagli di questa vicenda, poiché potrebbero esserci altre persone coinvolte e il movente del delitto al momento non è chiaro.

La polizia sta acquisendo le registrazioni delle telecamere presenti nella zona, nella speranza di trovare elementi utili per ricostruire le circostanze dell’omicidio.

Sono in corso interrogatori presso le persone che risiedono nell’edificio da cui il diciassettenne sarebbe uscito con il corpo della vittima. I residenti del quartiere sono sotto shock e ancora increduli di fronte a quanto accaduto. Molti di loro hanno assistito alle attività della polizia scientifica dai balconi degli edifici popolari, mentre altri si sono riuniti per strada formando gruppi di persone in quella via stretta a senso unico, dove si trovano anche alcuni negozi. L’area intorno al cassonetto in cui è stato trovato il corpo è stata recintata dalle forze dell’ordine.