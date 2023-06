Amiu Puglia comunica che, a causa di rallentamenti nelle operazioni di conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto di biostabilizzazione di Foggia, c.da Passo Breccioso presso l’impianto di produzione di CSS gestito da altro operatore economico, si stanno registrando –

per motivi non dipendenti da Amiu Puglia – rallentamenti oppure prolungate sospensioni anche nei conferimenti dei Rsu che non consentono il completo rispetto del cronoprogramma giornaliero.

Tutti gli operatori di Amiu Puglia sono costantemente impegnati ad attuare ogni possibile intervento per mitigare gli effetti di tali criticità e attenuare ogni possibile disagio per possibili sospensioni temporanee delle operazioni di accettazione dei rifiuti in ingresso agli impianti di biostabilizzazione di Foggia da parte dei comuni.