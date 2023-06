FOGGIA – Un nuovo scoppio della tubatura dell’acquedotto in viale Kennedy al quartiere Cep di Foggia. Ancora disagi in città e chiusura per almeno mezza giornata dell’erogazione dell’acqua nel quartiere. Domenica scorsa si era registrata una nuova pedita d’acqua a causa di una falla aperta nel punto recentemente riparato dai tecnici dell’Acquedotto Pugliese. La lesione della condotta era stata provocata probabilmente a causa dell’intervento di ignoti.