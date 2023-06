Meteo Puglia, veloci temporali con cambio termico. Poi caldo asfissiante

FOGGIA – L’anticiclone Scipione inizia a cedere sul fianco settentrionale: i primi temporali, a tratti intensi, sono già arrivati soprattutto sul Triveneto, per poi raggiungere localmente anche il Centro. Oggi, specie sul settore nordorientale, le massime saranno fino a 10 gradi più basse rispetto ai valori registrati ieri.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma lo scricchiolio dell’anticiclone africano Scipione, colpito di striscio dal passaggio di una perturbazione scandinava dalla Danimarca verso Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria.

Oltre alla perturbazione scandinava, alla fine del mese è previsto un attacco ancora più organizzato da parte di un fronte atlantico collegato al Ciclone d’Islanda.

Nelle prossime ore, intanto, prevediamo qualche acquazzone isolato ancora al Nord, specie a ridosso dell’Appennino e sul Piemonte poi verso il Centro, Toscana e Marche in primis. Altrove il sole sarà prevalente e ci attendiamo massime non eccessive, sui 32-33°C, salvo picchi fino a 36°C solo in Sicilia.

Giovedì il tempo inizierà a peggiorare verso il Nord-Ovest, Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente Ligure, con l’arrivo delle prime piogge dal pomeriggio: sarà una giornata di attesa, prima dell’importante perturbazione atlantica islandese in discesa durante l’ultimo giorno di giugno.

Venerdì 30 giugno, qualora la previsione venisse confermata al 100%, ci attendiamo dunque intensi rovesci e temporali in spostamento dal Nord-ovest verso il Nord-est e le regioni centrali: dato il contesto perturbato, l’anticiclone Scipione si ritirerà in fretta e furia verso il Nord Africa, verso casa sua, e lascerà calare il termometro ovunque da Nord a Sud, anche se al meridione resteranno ampi momenti soleggiati.

La proiezione per il weekend, il primo di luglio, indica poi ancora delle piogge specie il sabato, al mattino e verso le regioni centrali; da domenica si apriranno invece lunghe fasi asciutte e via via più calde, ma non saranno giornate afose ed opprimenti come quelle vissute con l’Anticiclone africano Scipione.

Il tempo infatti, con l’inizio di luglio, potrebbe essere soleggiato, ma non asfissiante: dopo mattinate serene, i modelli matematici vedono la frequente possibilità di qualche temporale pomeridiano rinfrescante, di breve durata e localizzato, capace di mantenere temperature su valori gradevoli e prevalenza di sole. Buone notizie per i vacanzieri dopo l’assalto atlantico di fine giugno.

Oggi, mercoledì 28 giugno – Al nord: temporali in montagna, clima meno caldo. Al centro: qualche temporale sui rilievi e zone interne toscane e marchigiane. Al sud: bel tempo.

Domani, giovedì 29 giugno – Al nord: peggiora un po’ su Piemonte e Liguria, tante nubi altrove, ulteriore calo termico. Al centro: qualche acquazzone tra Lazio e Abruzzo. Al sud: sole prevalente.

Venerdì 30 giugno – Al nord: maltempo. Al centro: temporali in arrivo. Al sud: sole prevalente.

Tendenza: perturbazione atlantica sabato sulle regioni centrali, qualche momento di instabilità anche al Nord-est e al Sud peninsulare. Da domenica graduale miglioramento. Lo riporta l’agenzia Adnkronos.