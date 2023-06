Tutelare la sicurezza dei lavoratori: necessario anche in agricoltura

Statoquotidiano.it – Foggia, 28 giugno 2023. Necessario creare condizioni di sicurezza per i lavoratori nel settore dell’agricoltura, conoscere e prevenire i rischi nell’ambito del lavoro agricolo e fornire indicazioni utili per la sicurezza dei migranti

Sono i temi di cui si è parlato oggi presso la sede CGIL di Foggia, nel convegno “Migranti e lavoro in agricoltura: come prevenire infortuni e malattie” promosso da Solidaunia, nell’ambito delle attività dello Studio medico solidale Conoscere e curare, in collaborazione con Università di Foggia, Asl Foggia, Inail, Cgil Foggia e Cgil Flai.

“Forse passa l’idea che il lavoratore agricolo usi semplicemente le mani e che il suo operato sia privo di rischi. Ma così non è”, così Daniele Iacovelli, segretario generale FLAI CGIL “Il rischio d’infortunio è sempre più presente anche in tale settore. Basti pensare che il lavoratore agricolo spesso utilizza macchinari agricoli, pesticidi, che possono rivelarsi nocivi”.

Implementare, dunque, iniziative di formazione con focus rivolti anche ai mediatori agricoli e che coinvolgano le tante donne impegnate in agricoltura, sarebbe dunque auspicabile per lo stesso Iacovelli.

Intervenuti, il direttore generale dell’Asl Foggia, dr. Antonio Nigri; il past president di Solidania, dr. Antonio Scopelliti; il dr. Mario Longo, già dirigente generale dell’Inail; la dr.ssa Barbara Carella, a rappresentare lo Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro); il segretario generale Flai CGIL Daniele Iacovelli; il presidente di Coldiretti Foggia, Dr. Mario De Matteo.

“Il futuro dell’agricoltura nella provincia di Foggia passa da quanto riusciremo a tutelare la sicurezza di coloro che vi lavorano” secondo Mario De Matteo “E devo evidenziare che al momento si registra in tale settore carenza di manodopera.

Una persona, per lavorare in agricoltura deve sapere che si accinge a fare un lavoro sicuro. Bisogna dunque fare in modo che il lavoro in campagna non risulti come qualcosa da cui scappare”.

Apprezzamenti per l’iniziativa sono stati espressi dal professor Roberto Zefferino, intervenuto in qualità di relatore a trattare il tema “Quali rischi, come si valutano”: “L’iniziativa” ha poi spiegato “era già partita con incontri di formazione rivolti ai migranti a Borgo Mezzanone. Poi però abbiamo pensato di portare la cultura della sicurezza direttamente ai datori di lavoro”.

A portare il suo punto di vista, anche il direttore generale della Asl di Foggia, Antonio Nigro, per il quale: “Importante è lavorare in rete tra le istituzioni per favorire la tutela della sicurezza”.

Il punto, per Nigro, starebbe nel fatto che la presenza dei lavoratori agricoli, soprattutto migranti, non è più da intendersi come un evento occasionale.

Nel settore dell’agricoltura dauna i migranti sono una presenza stabile ormai, afferma Nigro, e che non può più essere ignorata: “E la tutela della sicurezza nei loro confronti non va più affrontata solo come un fatto emergenziale. E se questo non viene metabolizzato da tutte le istituzioni, il problema non potrà risolversi”.

A seguire, l’ing. Massimo Cervellati ha approfondito l’aspetto relativo alla valutazione dei rischi da rumore e vibrazioni”; il dr. Luigi Caradonna ha dato indicazioni sul tema “Rischi da movimenti ripetitivi dell’arto superiore”; il dr. Domenico Parisi ha infine parlato delle “Sanzioni previste in caso di inadempienze: quali e perché”, sottolineando che i datori di lavoro hanno l’obbligo di tutelare la sicurezza a favore dei loro dipendenti.