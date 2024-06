Altamura: le orecchiette alle cime di rape fritte diventano delle chips

Un innovativo snack per aperitivi e rompi digiuno, direttamente da Altamura (Bari), sta facendo parlare di sé: le orecchiette alle cime di rape fritte, che sembrano chips ma sono molto di più.

Nicola Dibenedetto ha preso la più antica varietà di cime di rapa, le ‘miezz tiemp’, raccolte fresche all’inizio della primavera, e ha rivisitato un simbolo della cucina pugliese: le orecchiette. Integrando le verdure direttamente nell’impasto e friggendo il tutto, ha creato un gustoso stuzzichino da aperitivo perfetto per bar e ristoranti, secondo quanto spiegato da Coldiretti.

Questo snack innovativo è arrivato in finale nazionale nella categoria Campagna Amica del premio Oscar Green, il salone della creatività made in Italy che si tiene al villaggio Coldiretti a Venezia. L’idea di Nicola rappresenta non solo un omaggio al piatto tipico della Puglia, ma anche una soluzione pratica e deliziosa da consumare ovunque, come rompi digiuno o durante la giornata lavorativa.

Coldiretti Puglia sottolinea che queste imprese, concorrenti per l’Oscar Green, incarnano un modello di innovazione sostenibile in agricoltura, radicato nella terra e nelle comunità, con giovani imprenditori che sono veri protagonisti della transizione ecologica.

Lo riporta Ansa.it