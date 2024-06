Foggia. Il salotto letterario di Piazza Mercato. Ecco Antonella Viola, Enrico Galiano e Luca Bianchini

Il salotto letterario

di Piazza Mercato

Grazie alla collaborazione con il Comune di Foggia,

la rassegna letteraria Fuori gli Autori, organizzata

dalla Biblioteca “la Magna Capitana” e dalla libreria Ubik,

ospiterà tre nomi d’eccezione nel cuore del centro storico:

Antonella Viola, Enrico Galiano e Luca Bianchini.

Si comincia il 5 luglio, ore 18.30,

con la scienziata e divulgatrice scientifica

Cambio di location per i prossimi tre appuntamenti di luglio della versione estiva di Fuori gli Autori, la rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla Libreria Ubik.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, infatti, il salotto letterario si sposta in Piazza Mercato, luogo simbolo della città, che già da tempo il governo cittadino sta ponendo al centro delle sue politiche culturali.

“Un luogo nel cuore del centro storico che viene associato a degrado e aggregazione borderline deve essere restituito a una piena fruizione all’insegna della cultura e della partecipazione, e siamo felici che il nostro obiettivo sia stato condiviso dalla Biblioteca ‘La Magna Capitana’ e dalla libreria Ubik, due delle realtà più stimolanti e vitali presenti sul nostro territorio, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto” sottolinea l’assessora Alice Amatore. “Vogliamo dare forma a una nuova concezione di cultura, da considerare non solo intrattenimento o fruizione passiva, ma anche strumento per migliorare la vita delle persone, rafforzare il senso di comunità e contrastare varie forme di degrado sociale. La rassegna si inserisce a pieno titolo nel cartellone delle iniziative estive che presenteremo a breve, che ha come comune denominatore la volontà di portare la cultura in tutti i luoghi della nostra città, con particolare attenzione alle periferie e alle aree del centro che presentano problematiche e criticità”, spiega ancora.

Si parte il 5 luglio 2024, alle ore 18.30, con Antonella Viola, scienziata, divulgatrice scientifica e professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova.

Un volto divenuto noto in tv soprattutto nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Il tempo del corpo. Il sole, il sonno e il ritmo della vita è l’ultimo saggio pubblicato, freschissimo di stampa per Feltrinelli.

Approfondimento scientifico e taglio divulgativo rendono la lettura scorrevole per approfondire i temi del tempo esistenziale, cioè dei ritmi circadiani del nostro corpo che seguono un andamento in sintonia con il Pianeta.

Il sonno, la temperatura corporea, la fame, le difese immunitaria e persino il dolore hanno una cadenza segnata dall’alternanza di luce e buio.

Un equilibrio fondamentale, dunque, per ritrovare uno stato di benessere all’insegna della prevenzione.

Il libro chiude un percorso editoriale che la studiosa ha avviato con le precedenti pubblicazioni dedicate agli stili di vita irrinunciabili per la salute: alimentazione, attività fisica, sane abitudini, ma anche screening, vaccini, medicina genere-specifica.

Antonella Viola, con Feltrinelli, ha pubblicato Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario (2021), Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere (2022) e La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità (2023).

A dialogare con l’autrice, il bibliotecario Marcello Curci e la referente della Sala Consultazione Ester Bruno.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. A seguire, come sempre, firmacopie di rito.

Gli appuntamenti di luglio proseguiranno a Piazza Mercato il 10 con Enrico Galiano, che presenterà Una vita non basta (Garzanti, 2024) e il 18 con Luca Bianchini per la presentazione del libro Il cuore è uno zingaro (Mondadori, 2024).

Si ritorna, invece, nel Cortile del Museo di Storia Naturale il 24 luglio con Piero Mieli per la presentazione di In Puglia. [Da Alda Merini a Mario Desiati], Perrone, 2024.