Giuseppe Nobiletti: "Con Domenico e Lidya si potranno raggiungere grandi traguardi"

“Il mio personale mandato al servizio del territorio, vive anche di grandi gratificazioni, come quando sindaci appena eletti sopraggiungono entusiasti e desiderosi di confronto nelle sedi Istituzionali. Questa mattina ho avuto il duplice e inaspettato piacere di ricevere a Palazzo Dogana Domenico La Marca e Lidya Colangelo , eletti appena 3 giorni fa, rispettivamente a Manfredonia e San Severo. Come da promessa pre elettorale, il primo cittadino sipontino, è arrivato in Provincia per discutere immediatamente, in seguito alla sua elezione, delle priorità e delle sfide che la città di Manfredonia, grande centro della nostra provincia, dovrà affrontare nei prossimi anni.

A seguito del commissariamento per mafia prima e lo scioglimento del consiglio comunale dopo, è fondamentale che Manfredonia torni ad essere un luogo di crescita e sviluppo.

Anche in Lidya, che conosce già la macchina amministrativa, ma in qualità di Sindaco alla sua prima esperienza, è insito forte il desiderio di operare al meglio e per le vie brevi nei confronti della sua comunità.

Ho avuto già modo di augurare loro, come agli altri neo sindaci della provincia, il mio in bocca al lupo e sono convinto che con Domenico, come con Lidya, si potranno raggiungere grandi traguardi e fare la differenza per le comunità della Provincia di Foggia.”