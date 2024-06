Quella del cinema viene definita, non a caso, la “settima arte”; l’importanza di questo mondo è sotto gli occhi di tutti e spesso, il cinema, non è soltanto in grado di donare momenti di grande spensieratezza, ma anche tracce culturali, storiche e sociali che, soprattutto, all’interno di una città o di una regione sono particolarmente importanti. Non bisogna mai dimenticare, però, che il cinema nasce – fin dall’Ottocento – come forma di grande intrattenimento per il pubblico: in effetti, divertirsi, trascorrere del tempo in compagnia e spendere delle ore all’insegna dell’intrattenimento è un qualcosa che accomuna quasi tutti gli esseri viventi e, che si tratti di cinema, di musica, di gioco online con attività e giocate specifiche come quelle dei dice gambling game, ciò che importa è vivere in serenità tutto ciò che si fa. Con i giochi dei dadi, in effetti, non è soltanto un 50 e 50 come si potrebbe credere, ma il vero e proprio confronto con una tipologia di gioco sicuramente molto interessante a fare la differenza: tra moltiplicatori, cifre e ragionamenti su base statistica, sarà possibile rendere il proprio divertimento impeccabile.

Come detto, il cinema può essere anche un motivo di grande interesse culturale e per alcune regioni, come la Puglia, scoprire quali sono gli attori più celebri di sempre restituisce anche un certo tipo di “peso” nazionale; accanto a Pio e Amedeo, recentemente impegnati in Come può uno scoglio, che sono sempre più importanti negli ultimi anni, quali sono gli attori pugliesi più celebri da ricordare?

Checco Zalone

Probabilmente, l’attore pugliese più celebre del momento e negli ultimi anni è Checco Zalone. Il suo pseudonimo, nato proprio per sottolineare un’espressione pugliese che definisce parte del suo carattere e della sua personalità, a suo dire, rappresenta il primo elemento di grande successo per Luca Medici, nato tra le file di Zelig e diventato, poi, un vero e proprio fenomeno nazionalpopolare attraverso i film in cui è stato protagonista.

Nell’ambito della sua arte satirica e costantemente parodica, Checco Zalone racconta molto di quell’Italia che rappresenta sotto tutti i punti di vista, a partire dai fenomeni dell’immigrazione fino alla precarietà, passando per famiglie disfunzionali, tradimenti, frecciatine alla classe politica dirigente e tanto altro ancora. La comicità di Checco Zalone ha permesso, alle sale cinematografiche italiane e all’industria del nostro paese, di battere dei veri e propri record, attualmente, Checco Zalone rappresenta il più grande comico italiano di sempre, per quanto riguarda gli incassi al cinema.

Lino Banfi

Probabilmente anticipatore di quella comicità che è stata poi ripresa e ampliata, perfettamente, da Checco Zalone è Lino Banfi che, non a caso, figura all’interno del suo film Quo vado?, nei panni di un senatore che difende a spada tratta il posto fisso. Il celebre comico pugliese ha conosciuto una carriera particolarmente ricca di titoli, che con grande versatilità sono stati portati a termine, soprattutto in interpretazioni più variegate, soprattutto in ambito sociale. Lino Banfi, adesso, rappresenta una vera e propria icona, ma non tutti sanno che la sua carriera è iniziata nell’ambito del cinema hard, per poi evolvere verso alcune tracce di comicità piuttosto cult, come quella dell’allenatore nel pallone. In molti, soprattutto nel contesto più da focolare, lo ricorderanno come il celebre Nonno Libero di Un medico in famiglia.

Riccardo Scamarcio

Attore pugliese che merita di essere assolutamente ricordato e annoverato tra i migliori di sempre, indipendentemente da un giudizio meramente qualitativo, è Riccardo Scamarcio. L’attore ha iniziato la sua carriera all’interno di commedie romantiche, per poi evolvere fino a diventare uno dei profili italiani più ambiti nel mercato internazionale, quando si tratta di rappresentare personaggi italiani realmente esistiti o inventati. Il trampolino di lancio nella carriera di Riccardo Scamarcio è stato sicuramente rappresentato dal suo ruolo, tutt’altro che semplice, in Loro di Paolo Sorrentino, in cui interpreta un uomo che tenta di incontrare, a qualsiasi costo, Silvio Berlusconi.

Successivamente, sono arrivati anche le prime chiamate in terra hollywoodiana e uno dei primi storici contratti con Netflix, per il film Lo spietato che riporta, sul piccolo schermo, parte delle rappresentazioni della Milano degli anni 80. Tra le produzioni internazionali che hanno visto coinvolto Riccardo Scamarcio c’è quella di John Wick 2 in cui l’attore interpreta il villain che si oppone, per l’appunto, alla figura di John Wick, interpretato da Keanu Reeves. Di recente, Scamarcio è stato presente anche all’interno del cast di Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, e sarà presente all’interno del film Maria di Pablo Larrain, un film biografico sulla figura di Maria Callas. (nota stampa)