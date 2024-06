"I nastri trasportatori del porto di Manfredonia saranno smantellati"

La Giunta regionale ha appena approvato un protocollo di intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Foggia, per procedere ai lavori di smantellamento dei Nastri trasportatori del pontile del Bacino Alti Fondali del porto industriale di Manfredonia, un manufatto che si protende nel mare per 2 chilometri e mezzo, su cui per oltre 30 anni sono stati attesi interventi.