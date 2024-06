Incanto e standing ovation per le esibizioni di My Dance (FOTO - VIDEO)

Manfredonia. Si è svolto nei giorni 25, 26 e 27 giugno presso il Teatro comunale “ Lucio Dalla” di Manfredonia l’edizione 2024 de “EXPRESSION OF DANCE” l’ormai tradizionale appuntamento con la danza curato ogni anno dalla scuola di arti sceniche My Dance di Manfredonia. EXPRESION OF DANCE in teoria, dovrebbe essere un semplice saggio di fine anno accademico, ma in realtà da tanti anni, rappresenta un concentrato di arte e spettacolo allo stato puro, capace di stupire ed incollare alle poltrone del teatro tantissimi spettatori, anche quest’anno sono stati più di duemila per le tre date in calendario.

Magnifici abiti di scena, scenografie mozzafiato e la professionalità e creatività di insegnanti e coreografi si sono fusi, per creare la base ideale in cui far confluire la capacità ed il talento di centinaia di danzatori, un mix esplosivo elaborato per gratifiche gli occhi e riempire il cuore dei tantissimi spettatori che ogni anno assistono a questi spettacoli.

In questa edizione, la My Dance, sotto l’instancabile e visionaria guida della sua direttrice artistica Rita Vaccarella, ha portato in scena per gli allievi più piccoli ( dai quattro anni di età) le opere inedite “ C’era una volta una strega …..” con coregrafie di danza classica e contemporanea e “ Moulin Rouge” con momenti coreografici ispirati agli stili moderno e urban, mentre gli allievi più grandi sono stati i protagonisti delle opere “Geisha” ( inedito) con coreografie di danza classica e contemporanea e “ Chicago” tratto dall’iconico capolavoro Hollywoodiano, con coreografie di modern jazz, e Urban.

Tutti i lavori sono stati ideati e realizzati dal corpo insegnanti della scuola, che lavorando in sinergia con le migliori espressioni artistiche del nostro territorio ( maestri cartapestai, sarti, scrittori, tecnici delle luci e del suono e tanto altro ancora …..) hanno dato vita ad un concentrato di emozioni ineguagliabile.

Abbiamo sognato, tornando tutti un po’ bambini con “ C’era una volta una strega ….”, ci siamo emozionati con la storia struggenente e disincantata di “Geisha” ed infine, siamo stati travolti dalla luccicante magia creata delle paillettes e lustrini di “ Moulin Rouge” e “ Chicago”.

Ancora una volta, e come sempre peraltro da 14 anni a questa parte, My Dance ha regalato alla nostra città una tre giorni di arte a 360 gradi, che resterà ben impressa negli occhi di chi vi ha potuto assistere per tanto tempo, ciò almeno fino al giugno 2025, quando, e di questo ne siamo certi, ci stupirà nuovi lavori altrettanto incredibili.

FOTOGALLERY PH 99 POSE MANFREDONIA