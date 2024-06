Lo preannuncia in una nota stampa Domenico La Marca, candidato a sindaco di Manfredonia.

“Per questo motivo, ho firmato un’ordinanza immediatamente esecutiva che deroga, in maniera espansiva, questi limiti, cercando così di tutelare sia lo sviluppo delle attività commerciali che la quiete pubblica. In via sperimentale, da oggi e fino al 13 luglio, nelle zone centrali la diffusione sonora è consentita fino alle ore 00.00, mentre il venerdì e il sabato alle ore 01.00. Da Siponto a Ippocampo, invece, sarà consentita fino alle ore 01.00 tutti i giorni, mentre il venerdì e il sabato fino alle ore 02.00. Chiedo sin da ora ai commercianti, in un patto di corresponsabilità condiviso, di non infrangere questa deroga andando oltre gli orari prestabiliti ed evidenzio, a tal proposito, che chiederò alle autorità competenti più controlli affinché gli orari siano rispettati”.