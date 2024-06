Istituzione del Difensore Civico

Manfredonia, 28 giugno 2024 – Giuseppe Marasco

“Al Sindaco,

La legge 142/90 prevede l’istituzione del Difensore Civico, figura cruciale per garantire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione (P.A.). Il Difensore Civico può intervenire di propria iniziativa per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, operando in piena autonomia e indipendenza.

Ruolo del Difensore Civico

Il Difensore Civico tutela i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, garantendo l’efficienza, la correttezza e l’imparzialità della P.A. Offre supporto ai cittadini per orientarsi nei meandri della burocrazia e fornisce informazioni sullo stato delle pratiche amministrative.

Quando rivolgersi al Difensore Civico

Il Difensore Civico interviene sia su richiesta dei cittadini che d’ufficio, per tutti i casi di cattiva amministrazione, come carenze, disfunzioni, abusi o ritardi. Ad esempio, può agire in caso di pagamenti indebiti di ticket, tributi e multe.

Storia e importanza del Difensore Civico

Conosciuto anche come ombudsman, il Difensore Civico è un intermediario a tutela del cittadino, accogliendo i reclami non risolti dagli uffici preposti. L’istituto dell’ombudsman, nato in Svezia nel 1809, continua a essere oggetto di discussione giuridica. Mentre alcuni studiosi lo fanno risalire al XIX secolo, altri ne riconoscono origini più remote.

Richiesta di istituzione

Chiediamo l’istituzione del Difensore Civico nella nostra città di Manfredonia, una figura essenziale per la tutela dei cittadini e il miglioramento della trasparenza amministrativa”.