Il processo contro Taulant Malaj, il panettiere albanese di 43 anni accusato del duplice omicidio avvenuto a Torremaggiore nel Foggiano il 7 maggio 2023, ha visto un momento cruciale con l’ascolto di nove testimoni dell’accusa. L’uomo è accusato di aver assassinato sua figlia Jessica, di 16 anni, e il vicino di casa Massimo De Santis, motivato da un sospetto infondato riguardo a una presunta relazione sentimentale tra De Santis e sua moglie Tefta Malaj, che è rimasta gravemente ferita nell’incidente.

Durante l’udienza di venerdì mattina, che è durata circa tre ore, sono stati interrogati nove testimoni dell’accusa, inclusi il fratello e la cognata dell’imputato, gli operatori sanitari intervenuti quella notte e il medico legale che ha eseguito l’autopsia, oltre al consulente tecnico informatico.

È emerso che i soccorsi sono stati tempestivi, smentendo le argomentazioni della difesa sull’intervento delle autorità. Le prove hanno confermato che entrambe le vittime sono decedute a causa delle ferite inflitte con un coltello da parte dell’imputato.

Il legale Roberto de Rossi, che rappresenta Tefta Malaj come parte civile, ha dichiarato: “Anche l’udienza di oggi segna un passo importante in questo delicato procedimento giudiziario. La mia assistita, presente in aula anche oggi, chiede solo giustizia. Stiamo lavorando con determinazione per raggiungere questo obiettivo.” La prossima udienza è fissata per il 20 settembre, quando sarà ascoltata proprio Tefta Malaj.

