Barletta, inchiesta sull’omicidio di Francesco Diviesti: accertamenti su tracce di saliva e un pelo

Barletta – Continua l’indagine sull’omicidio di Francesco Diviesti, il parrucchiere di 26 anni scomparso lo scorso 25 aprile e ritrovato morto quattro giorni dopo in un rudere tra Canosa di Puglia e Minervino Murge.

La vicenda si sta approfondendo con nuovi accertamenti tecnici che potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire le responsabilità.

Un accertamento tecnico irripetibile è stato fissato per il prossimo primo luglio alle ore 9.

Si tratta di verifiche sui reperti sequestrati sul luogo del delitto e in un’auto, con l’obiettivo di confrontare tracce biologiche come sangue, bossoli, un pelo e saliva con il DNA della vittima e degli indagati. Questo procedimento, disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, coinvolge cinque persone iscritte nel fascicolo di inchiesta per omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Gli indagati sono un 40enne albanese residente a Barletta, un 57enne e suo figlio di 21 anni, un 25enne di Barletta, un 55enne di Minervino Murge, proprietario di una villa sequestrata, situata nelle vicinanze del luogo del ritrovamento.

Tra gli elementi investigativi più rilevanti ci sono tracce biologiche trovate sui reperti e si ipotizza che il giovane possa essere stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco prima che il suo corpo fosse dato alle fiamme.

Inoltre, gli investigatori stanno esaminando anche una rissa avvenuta poche ore prima della scomparsa del 26enne, alla quale avrebbero partecipato due dei barlettani indagati, già noti alle forze dell’ordine.

Questa pista potrebbe contribuire a ricostruire le dinamiche dell’omicidio e i motivi dietro il gesto.

Le verifiche tecniche del prossimo primo luglio rappresentano un passo cruciale per fare luce su questa tragica vicenda e individuare eventuali responsabilità.

Lo riporta la gazzettadelmezzogiorno.it