Francesco Borgese è stato rieletto, per acclamazione, segretario provinciale di Noi Moderati per la Capitanata.

Borgese ed i consiglieri

Oltre a Borgese nel coordinamento provinciale sono stati eletti Francesco Morese, Antonio Vigiano, Giuseppe Di Gennaro, Cristian Menduno, Roberto Trucci, Giuseppe Fatigato, Antonio Console, Giovanni Corleone, Nicola Morano, Francesco Russo, Massima Manzelli, Rosa Caso, Mariateresa Bevilaqua, Paola Telese e Maria Teresa Fabrizio.

A margine Borgese ha dichiarato: “Noi Moderati è una realtà ben inserita a livello regionale e finalmente abbiamo una squadra solida in Capitanata. Non si tratta di semplici nomi, ma di energie vitali, competenze eterogenee e un profondo radicamento nel tessuto sociale ed economico della nostra provincia. Una squadra compatta e competente in cui ognuno di loro porta un bagaglio di conoscenze e di esperienze che sarà fondamentale per intercettare le esigenze dei comuni, delle imprese, delle famiglie e dei giovani. Saranno loro ad il motore di un’azione politica capillare e incisiva, capace di dialogare con le comunità, ascoltare le istanze e tradurle in proposte concrete. La loro presenza garantirà una rappresentanza autentica e una vicinanza costante ai bisogni del territorio.

Ho voluto, inoltre, fortemente alti profili da proporre alle elezioni regionali: donne e uomini capaci di portare in Consiglio i bisogni della Capitanata.”

Con i suoi 400 iscritti, Foggia è tra le province maggiormente rappresentate d’Italia nell’ambito del partito di Maurizio Lupi.