Forza Italia chiede trasparenza sui fondi pubblici stanziati per l’evento estivo

Mentre si moltiplicano i post celebrativi da parte dell’amministrazione comunale su iniziative culturali e intrattenimento estivo, ci troviamo ancora una volta a registrare toni trionfalistici difficili da comprendere, se non addirittura irritanti. A parlare, o meglio scrivere, è un assessore solitario, forse troppo solo, che con sorprendente disinvoltura presenta come “risultati ottenuti” ciò che – alla prova dei fatti – risulta poco più di una cortina fumogena.

Siamo di fronte, infatti, a un’amministrazione, quella guidata dal sindaco La Marca, che finora ha mostrato gravi carenze politico-amministrative. Eppure, si cerca di deviare l’attenzione, puntando il dito contro la burocrazia e i dirigenti comunali, quasi a voler scaricare su altri responsabilità che spettano pienamente alla parte politica. Una strategia vecchia, che non convince più nessuno. Non eravamo forse stati proprio noi, come gruppo consiliare di Forza Italia, a porre da tempo la questione centrale della dirigenza comunale? Ora pare che ci venga data ragione, anche se con colpevole ritardo.

Ma veniamo al nodo cruciale della questione: i 174.095 euro di fondi pubblici destinati al “Manfredonia Festival 2025”. Una cifra importante, stanziata per un evento che – almeno nelle intenzioni – dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello dell’estate sipontina. Nessuno mette in discussione l’impegno di associazioni, compagnie teatrali, gruppi musicali e cittadini: il loro contributo è prezioso e va riconosciuto. Ma proprio per rispetto nei loro confronti – e ancor di più nei confronti dell’intera cittadinanza – è doveroso pretendere trasparenza assoluta.

Chiediamo dunque: dove sono pubblicati il bilancio previsionale, il piano degli eventi, i criteri di assegnazione delle risorse, i compensi previsti per artisti e collaboratori, e le eventuali sponsorizzazioni? Non basta dichiarare che “è tutto regolare”. Serve documentazione concreta, puntuale, pubblica. La legge lo impone. E lo impone anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che prevede l’obbligo di pubblicazione e tracciabilità in ogni concessione economica da parte degli enti pubblici.

Se così non fosse, allora protocolli e accordi con l’ANAC rischierebbero di rivelarsi solo un bluff, buoni solo per fare scena. Ma la scena, come si sa, non regge a lungo quando manca la sostanza. E le finzioni, prima o poi, vengono smascherate.

L’amministrazione non può continuare a usare la cultura come strumento di propaganda, soprattutto quando lo fa con risorse appartenenti a tutta la collettività. A fronte di una città che chiede interventi concreti su lavoro, servizi, sicurezza, decoro urbano e politiche giovanili, destinare oltre 170.000 euro a un evento senza che vi sia piena rendicontazione dei costi e dei benefici appare quantomeno inopportuno.

Come gruppo consiliare di Forza Italia, non resteremo in silenzio. Presenteremo un’interrogazione ufficiale, chiedendo l’accesso agli atti, la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo del Festival e dei contratti eventualmente stipulati con artisti, consulenti o società terze. Pretendiamo che l’amministrazione risponda con i fatti, non con i post sui social.

La città non ha bisogno di illusioni, ma di serietà, competenza e verità. E se davvero “la cultura è partecipazione”, come ci è stato detto, allora partecipare significa anche sapere, controllare, valutare. Perché la fiducia si costruisce con la trasparenza, non con le luci del palcoscenico.

I Consiglieri Comunali

Forza Italia – Manfredonia