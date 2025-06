DRIFfest 2025, ecco Nichi Vendola e Simona Ruffino

La politica e le sue tecniche di manipolazione, la lotta di resistenza del popolo palestinese e gli estremismi che stanno seducendo i ragazzi di tutta l’Europa. In due giornate, la prossima settimana (il 2 e 3 luglio), il DRIFfest 2025 (XVI edizione) condensa molti dei temi caldi del contemporaneo. A cominciare dall’appuntamento Del Racconto, la guerra (senza Pace), mercoledì 2 luglio, in piazza Colamussi a Rutigliano, alle 19.30, di cui sarà protagonista Nichi Vendola nelle vesti ormai consuete di autore per presentare “Sacro Queer” (Manni), a dialogo con il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, Michele Pennetti.

La raccolta di versi dell’ex presidente della Regione Puglia è un itinerario della ragione e delle passioni che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità, nell’urgenza politica della lotta per l’eguaglianza. Un cammino che aiuta a ritrovare se stessi e la propria identità nella consapevolezza di un comune destino dell’umanità. Come in una preghiera corale, Nichi Vendola dice di sé e dei suoi “scomodi” compagni di viaggio, della sua fede abbracciata al mondo, degli affetti e dei dolori che lo hanno segnato.

La serata proseguirà con la proiezione di No other land, Oscar come Miglior documentario 2025, diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Hamdan Ballal, Rachel Szor, Yuval Abraham e Basel Adra. Per mezzo decennio, Basel Adra, un attivista palestinese, filma la distruzione della sua comunità di Masafer Yatta da parte degli occupanti israeliani, mentre costruisce un’insolita alleanza con un giornalista israeliano che desidera unirsi alla sua lotta.

Si torna a Sannicandro, nella corte del Castello Normanno Svevo, alle 19.30, giovedì 3 luglio, con Del Racconto, Noi, ospite Simona Ruffino, brand strategist e neurobrand specialist che presenterà con la giornalista Francesca Savino (La Repubblica), il suo saggio “Non tutto è come appare” (Apogeo). Tra le voci più autorevoli nell’ambito della comunicazione etica, Simona Ruffino è speaker ai più grandi eventi di settore e consulente di importanti imprese italiane; regala ai lettori una riflessione sul valore della complessità come antidoto alla cultura del pensiero binario che riduce la realtà a dicotomie ingannevoli. Con esempi reali, neuroscientifici e filosofici, mostra come la semplificazione, spesso usata come strumento di controllo nei media, alimenti la polarizzazione e impoverisca la nostra capacità critica, con un’attenzione speciale per la manipolazione in ambito politico.

Un’altra serata ad alto tasso di approfondimento che proseguirà con una dura disamina sulla fascinazione degli estremismi nei confronti delle giovani generazioni dell’Europa “evoluta”: Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin, ci porta nell’interno di famiglia di Pierre, interpretato da un maiuscolo Vincent Lindon, premiato per l’interpretazione con la Coppa Volpi a Venezia 81. Un padre single e strenuo lavoratore, che cresce da solo i suoi due figli (Stefan Crepon e Benjamin Voisin). Ma mentre Louis, il più giovane, avanza facilmente nella vita, Fus, il maggiore, cerca a fatica il suo posto in un mondo che sembra volerlo rifiutare e si avvicina a movimenti violenti e razzisti, agli antipodi dei valori paterni, con conseguenze dirompenti. Un film d’attori e di emozioni, un dramma familiare intenso, attuale e coinvolgente.

Il DRIFFest 2025, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, dal 17 giugno al 26 luglio, presenta 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano, Sannicandro di Bari, con tre incontri nelle carceri (è l’unico festival pugliese a prevederlo ogni anno) di Trani e Turi.

Questa edizione di “Del Racconto, il Film” è sostenuta da Regione Puglia, da Apulia Film Commission, dai Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari, Modugno, Rutigliano, dalle Carceri di Trani e Turi, dall’ufficio Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, da Puglia Culture, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dalla Commissione Persone, Famiglia e Minori del COA Bari, dalla Fondazione Scuola Forense Barese – Aggiornamento, dall’associazione Avvocati per i Minorenni Bari – Trani.