Dichiarazioni inaccettabili nel giorno di Stonewall: Vannacci offende la memoria delle lotte LGBTQIA+

Nel giorno in cui, in tutto il mondo, si ricorda un momento fondamentale per la storia dei diritti civili — i moti di Stonewall del 1969 — l’europarlamentare Roberto Vannacci ha rilasciato dichiarazioni che non possiamo definire in altro modo se non offensive, imbarazzanti e inaccettabili.

Parole pronunciate non casualmente, ma proprio a ridosso dei Pride, e rivolte con tono sprezzante verso le persone che partecipano a queste manifestazioni. Con superficialità e arroganza, Vannacci ha svilito il significato profondo dei Pride, ignorando la storia che li sostiene, una storia fatta di coraggio, resistenza, lotta contro l’oppressione e richiesta di dignità. È un attacco non solo alla comunità LGBTQIA+, ma a tutti e tutte coloro che credono in un’Europa fondata su uguaglianza, rispetto e libertà.

L’europarlamentare dimostra così, ancora una volta, la propria inadeguatezza a rappresentare la cittadinanza europea tutta. Le sue parole sono un insulto alla memoria di chi ha lottato — e continua a lottare — per la libertà e per l’uguaglianza. Sono un’offesa al primo tacco scagliato contro la brutalità della polizia nel giugno del 1969 fuori dallo Stonewall Inn, un gesto che ha segnato l’inizio del moderno movimento per i diritti LGBTQIA+.

A maggior ragione, ci indignano le modalità e il luogo in cui queste dichiarazioni sono state fatte. Vannacci ha scelto di parlare proprio nelle città e nei territori dove si stanno svolgendo le manifestazioni del Pride, dove le comunità LGBTQIA+ e i loro alleati si organizzano da mesi per costruire eventi inclusivi, aperti, festosi e profondamente politici. È difficile non vedere in questo un attacco mirato, una provocazione, l’ennesimo tentativo di strumentalizzare la comunità queer a fini ideologici.

Noi, come comitato territoriale, rispondiamo come sempre con la forza della presenza e della collettività, con la potenza dei nostri corpi e delle nostre voci in piazza. Rispondiamo con l’immagine di un Pride vissuto con gioia, determinazione, consapevolezza, come quello che si terrà a Foggia, e che sarà la risposta più potente e autentica alle parole d’odio: un corteo colorato, pacifico, popolare.

Sì, pacifico. Perché, al contrario di quanto alcuni vorrebbero far credere, la comunità LGBTQIA+ non ha mai avuto bisogno delle armi per affermare i propri diritti. E non perché le manchi il coraggio, ma perché ha fatto della lotta nonviolenta, della resistenza culturale, della visibilità e del mutualismo le sue armi più forti. Il nostro statuto è esplicitamente pacifista e antifascista: la nostra politica è fatta di collettività, non di prevaricazione.

Desta inoltre particolare amarezza il ricorso — da parte di chi evidentemente conosce poco sia la lingua che la storia — a termini come “Gay Pride”. Un’espressione superata da almeno vent’anni, perché i Pride non appartengono soltanto alle persone gay: sono luoghi di rivendicazione intersezionale, spazi di libertà, autodeterminazione e inclusione per tutte le identità LGBTQIA+, oltre che per chiunque voglia lottare contro ogni forma di oppressione. Chiediamo, almeno, il rispetto del linguaggio e della realtà che esso descrive.

Infine, una nota che non può passare sotto silenzio: l’ossessione che alcuni rappresentanti politici mostrano nei confronti delle persone LGBTQIA+ è, ormai, evidente. Un’ossessione che si manifesta ciclicamente con dichiarazioni provocatorie, con proposte di legge discriminanti, con presidi e contromanifestazioni che nulla hanno a che fare con il bene comune. E che, paradossalmente, rende ancora più evidente quanto siano necessari i Pride, oggi più che mai.

Chi cerca di zittirci, di ridicolizzarci o di cancellare la nostra storia troverà sempre una risposta: la nostra presenza, la nostra voce, il nostro orgoglio. E se proprio volete continuare a parlare di noi, fatelo almeno con competenza, con rispetto, e usando i termini corretti.

Il Direttivo — Le Bigotte