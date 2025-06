Foggia, prossimi giorni decisivi: si avvicinano gli annunci ufficiali su staff tecnico e societario

Foggia – La settimana che sta per iniziare potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per il futuro del Foggia.

Dopo un periodo di incertezza e silenzio, il club rossonero si appresta a svelare le prime scelte ufficiali riguardanti lo staff tecnico e la governance societaria.

Secondo fonti vicine alla società, le decisioni principali sono ormai quasi definitive e gli annunci potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

La priorità è quella di definire il nuovo progetto tecnico, con l’obiettivo di mettere in piedi una squadra competitiva per la prossima stagione.

Allenatore e direttore sportivo: i nomi in corsa

Per quanto riguarda la panchina, tra i candidati più accreditati spiccano alcuni nomi di rilievo.

Oltre a Marco Bertotto, ex allenatore del Giugliano, che sembra essere uno dei favoriti, si fanno anche i nomi di altri profili ancora in fase di valutazione.

Tra questi, spunta quello di Marco Amelia, ex portiere e attuale allenatore del Sondrio, che ha già avuto un breve passaggio a Foggia durante un’iniziativa benefica qualche settimana fa. Amelia è stato anche uno dei vecchi pallini di Canonico, che pensò a lui dopo l’addio a Gallo tre stagioni fa.

Per il ruolo di direttore sportivo, invece, si continua a parlare di Antonio Amodio, ex dirigente di Giugliano e Crotone. Tuttavia, non si escludono altre ipotesi che potrebbero emergere nelle prossime ore.

Rinnovamento societario all’orizzonte

Oltre alle questioni tecniche, il club sembra orientato verso un importante maquillage societario.

Si parla di nuove figure al vertice della governance, con l’intenzione di affidare la gestione societaria a soggetti terzi che collaboreranno strettamente con l’amministrazione giudiziaria e la proprietà.

Un cambiamento che potrebbe segnare una nuova fase per il club rossonero, volto a rafforzare la stabilità e la programmazione futura.

Il countdown è iniziato

Il tempo stringe e le settimane di attesa sembrano ormai giunte al termine.

Le scelte sembrano essere state prese da tempo e solo l’annuncio ufficiale manca all’appello. Secondo indiscrezioni provenienti dal quartier generale rossonero, le decisioni sono state quasi tutte prese e nei prossimi giorni arriveranno le comunicazioni ufficiali.

Con una stagione ancora tutta da organizzare, il Foggia si prepara dunque ad affrontare una nuova avventura con rinnovato entusiasmo e con un progetto chiaro all’orizzonte.

Lo riporta telesveva.it