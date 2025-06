Furore su frasi Vannacci: "Può permettersi di umiliare così milioni di cittadini?"

Foggia – In un messaggio pubblicato sui social, Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha espresso forte indignazione per le recenti parole pronunciate dall’ufficiale Vannacci durante le sue visite nel territorio di Foggia e San Marco in Lamis.

“Vannacci? Chi?” scrive Furore, sottolineando come in queste ore molti gli abbiano chiesto un commento sulle affermazioni dell’ufficiale, che ha suscitato scalpore per le sue dichiarazioni offensive e discriminatorie.

“Quando un europarlamentare viene nel tuo territorio e invece di parlare di lavoro, servizi, giovani o ambiente… si mette a insultare intere categorie di persone, è normale indignarsi”, afferma.

Il parlamentare pentastellato ricorda come, mentre lui si impegnava nelle commissioni del Parlamento europeo e all’Aia contro il riarmo e per promuovere la pace in Europa, Vannacci era in Puglia a sostenere tesi ignobili: “Ha detto che ‘i gay dovrebbero essere mandati al fronte’, con l’aggiunta: ‘normali non lo siete’. Nel 2025 dobbiamo ancora commentare queste uscite?”.

Furore condanna fermamente queste parole: “Un rappresentante delle istituzioni può permettersi di umiliare così milioni di cittadini solo per strappare qualche applauso facile? Io penso di no”.

Per l’europarlamentare, chi ha avuto l’onore di essere eletto in Europa dovrebbe dedicarsi a portare risorse, diritti e soluzioni sul territorio, non a fare “comizi da caserma” o provocazioni che ricordano “un cabaret di bassa lega”.

“Foggia e il Gargano meritano rispetto”, prosegue Furore.

“Meritano attenzione vera, non passerelle fatte di offese e insulti. In Europa sono sempre in prima fila per difendere gli ultimi, i diritti civili e chi non ha voce”.