Manfredonia, Fausto Leali ospite d’onore al XXXII Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi

Manfredonia (Foggia) – La musica italiana si prepara a vivere una serata indimenticabile con l’arrivo di una delle voci più iconiche e riconoscibili del panorama musicale nazionale.

Sabato 5 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Falcone e Borsellino, il celebre cantante Fausto Leali sarà ospite speciale del XXXII Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi.

Conosciuto per successi intramontabili come “Mi manchi”, “A chi” e “Io amo”, Fausto Leali rappresenta una vera leggenda della musica italiana.

La sua carriera, lunga e ricca di successi, lo ha consacrato come uno degli interpreti più ruvidi ed intensi della scena musicale, capace di emozionare generazioni con la sua voce inconfondibile.

L’evento, che si svolgerà alle ore 20:30 in piazza Falcone e Borsellino, promette di essere un momento di grande cultura, emozione e musica dal vivo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti a sedere, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel cuore di Manfredonia.

Il XXXII Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi si conferma così come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, un’occasione per ascoltare dal vivo una leggenda della canzone italiana e lasciarsi trasportare dalle sue note senza tempo.