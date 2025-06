Manfredonia (Foggia) – La crisi del Manfredonia Calcio si fa sempre più profonda e il futuro della squadra appare avvolto da un’ombra di incertezza.

Il presidente Gianni Rotice, protagonista indiscusso di questa fase difficile, continua a mantenere una posizione ferma e inamovibile, alimentando le tensioni tra società e tifosi.

Da mesi, la società è in vendita, con un prezzo fissato a 500 mila euro.

Tuttavia, non sono ancora arrivate offerte concrete e l’unico nome che circola come potenziale acquirente è quello di Angelo Tinto, ex presidente del Sora.

Tinto ha manifestato interesse nelle ultime settimane, ma finora senza concretizzare un’offerta ufficiale o un impegno deciso. La mancanza di passi avanti ha alimentato l’incertezza sul destino del club.

Il clima tra i sostenitori si è fatto teso: striscioni apparsi recentemente in città hanno bersagliato duramente Rotice, accusandolo di non aver fatto abbastanza per salvare il Manfredonia.

La frattura tra tifoseria e dirigenza si fa sempre più insanabile, complicando ulteriormente le possibilità di trovare una soluzione condivisa.

La scadenza del 10 luglio si avvicina rapidamente e rappresenta una data cruciale: senza un accordo o un’offerta convincente, il rischio concreto è che il Manfredonia possa non iscriversi al prossimo campionato di Serie D.

Un’ipotesi che nessuno vorrebbe vedere realizzata, considerando anche le esperienze passate: nel 2018, dopo la retrocessione in Eccellenza, la squadra rinunciò all’iscrizione ripartendo dalla Prima Categoria.

Ora, l’incubo sembra tornare a bussare alla porta del “Miramare”.

La piazza sipontina spera nell’intervento del sindaco Domenico La Marca e nelle possibili soluzioni che possano evitare il peggio.

Due le strade principali: tentare una mediazione con Angelo Tinto per riaprire le trattative oppure chiedere uno sforzo concreto all’imprenditoria locale, finora rimasta inerte.

Il tempo stringe e la città attende con trepidazione una svolta che possa ridare speranza al calcio a Manfredonia.

La speranza è che si trovi presto una via d’uscita prima che il sogno di rivedere la squadra sui campi della Serie D svanisca definitivamente.

