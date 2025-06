Molfetta, Minervini lascia i domiciliari ma non torna sindaco: un anno di interdizione

MOLFETTA – Il Tribunale del Riesame di Bari ha deciso di modificare le misure cautelari nei confronti di Tommaso Minervini, ex sindaco di Molfetta, arrestato lo scorso 3 giugno nell’ambito di un’indagine che aveva suscitato grande attenzione nella città pugliese.

La decisione, comunicata nelle ultime ore, prevede la sostituzione dei domiciliari con un’interdizione dai pubblici uffici della durata di un anno.

Un passo indietro rispetto alla carica di primo cittadino

Nonostante la revoca dei domiciliari, Minervini non potrà tornare immediatamente a ricoprire il ruolo di sindaco.

La misura interdittiva impedisce all’ex primo cittadino di esercitare funzioni pubbliche per un periodo di dodici mesi, lasciando quindi aperta la possibilità che possa ripresentarsi alle elezioni o tentare di rientrare in carica solo dopo la scadenza dell’interdizione.

La decisione del Tribunale e le motivazioni

Il Riesame ha accolto parzialmente l’appello presentato dai legali di Minervini, Mario Malcangi e Tommaso Poli, che avevano richiesto la revoca totale della misura cautelare.

La corte ha invece optato per una soluzione intermedia, ritenendo che ci siano ancora elementi sufficienti per mantenere un’attenzione sulla posizione dell’ex sindaco, ma allo stesso tempo riconoscendo la mancanza di esigenze cautelari così stringenti da giustificare i domiciliari.

Interdetta anche la dirigente De Leonardis

Accolta parzialmente anche la richiesta della dirigente Lidia De Leonardis, coinvolta anch’essa nell’indagine.

Per lei i domiciliari sono stati sostituiti con un’interdizione temporanea di sei mesi. La decisione evidenzia come il Tribunale abbia adottato un approccio cauto nel valutare le misure restrittive nei confronti delle persone coinvolte.

Reazioni e prospettive future

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e politica locale.

Da un lato c’è chi vede nella decisione una possibilità per Minervini di riappropriarsi delle sue funzioni in futuro; dall’altro si sottolinea come l’interdizione rappresenti comunque una limitazione significativa alla sua attività pubblica.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it