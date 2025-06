L’operazione “Big Fish”: maxi sequestro nel settore ittico

TORINO – Ammonta a oltre 9,2 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino nell’ambito dell’operazione “Big Fish”, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, riguarda quattro soggetti di nazionalità cinese indagati per reati tributari e autoriciclaggio.

Un sistema di evasione costruito a tavolino

L’indagine è partita nel 2023 a seguito di un controllo fiscale nei confronti di una ditta individuale che operava nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari destinati alla ristorazione. Le verifiche hanno fatto emergere che l’azienda era formalmente intestata a un prestanome cinese, ma di fatto era gestita da altri connazionali.

L’obiettivo dello schema era quello di spostare gli oneri fiscali su un soggetto fittizio, proteggendo una società parallela — una S.r.l. operante nello stesso settore — riconducibile agli stessi indagati.

Frodi fiscali e autoriciclaggio: 9,2 milioni sottratti al fisco

Attraverso l’analisi dei flussi finanziari e l’ascolto di persone informate sui fatti, le Fiamme Gialle hanno ricostruito un consistente quadro indiziario. Gli indagati avrebbero omesso la dichiarazione dei redditi e il versamento dell’IVA, accumulando un risparmio d’imposta illecito pari a circa 9,2 milioni di euro tra il 2019 e il 2023.

Parte di questi proventi, secondo l’accusa, sarebbero stati reinvestiti in attività economiche all’estero, in particolare in Ungheria e in Cina, configurando condotte di autoriciclaggio.

Ristorazione etnica al centro delle indagini

L’attività oggetto dell’indagine era attiva principalmente nella fornitura di prodotti ittici per la ristorazione, con particolare riferimento a ristoranti cinesi e giapponesi operanti nell’area di Torino e provincia. L’intero sistema sarebbe stato agevolato anche dalla stipula di un contratto fittizio di affitto d’azienda.

Sequestri, perquisizioni e documentazione probatoria

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria ha eseguito il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. Contestualmente, sono state effettuate diverse perquisizioni alla ricerca di ulteriori documenti e elementi utili per la prosecuzione delle indagini.

Presunzione di innocenza

I provvedimenti emessi rientrano nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, nei confronti dei soggetti coinvolti vale la presunzione di non colpevolezza, fino a eventuale sentenza definitiva.