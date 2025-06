Il San Severo Calcio 1922 ha ufficializzato l’ingresso in società di Alessandro Caggianello, che assumerà da oggi la carica di Direttore Generale.

Il tutto con un post sui propri social dove presenta il nuovo direttore generale, un profilo sicuramente di alto profilo per la società militante nel girone A della Promozione Puglia.

Caggianello nuovo direttore generale

Ecco il post del San Severo a presentazione del nuovo direttore generale:

Il San Severo Calcio 1922 è lieta di annunciare l’ingresso in società di 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐂𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨, che assume da oggi la carica di Direttore Generale. Un innesto di grande spessore professionale e umano, scelto dalla proprietà per guidare l’area gestionale e sportiva del club in vista della prossima stagione.

Caggianello arriva a San Severo dopo l’ottima annata vissuta al Lucera Calcio, dove ha contribuito in modo determinante al raggiungimento del quinto posto in classifica al termine di un esaltante campionato di Promozione.

Il nuovo Direttore Generale giallogranata porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze di prim’ordine. Iscritto all’albo dei Direttori Sportivi – LND, Caggianello ha legato per anni il suo nome al Calcio Foggia 1920, collaborando attivamente alla crescita del settore giovanile rossonero.

Il suo percorso nel club satanello è stato caratterizzato da una crescita costante: partito come Team Manager, è diventato poi Responsabile del progetto affiliazione e dei rapporti con le società del territorio di Puglia and Molise, fino a ricoprire il ruolo di Coordinatore della gestione sportiva nelle ultime due stagioni sportive.

A completare il profilo del neo DG, un percorso formativo di eccellenza, che include un Master in Management del Calcio e il diploma Professional course in Football Scouting, un corso altamente professionalizzante e riconosciuto nel mondo dello scouting.

La società tutta, nel dare il più caloroso benvenuto ad Alessandro Caggianello, è certa che la sua professionalità, la sua visione strategica e la sua profonda conoscenza del territorio saranno un valore aggiunto fondamentale per il progetto di crescita e rilancio del San Severo Calcio.

Benvenuto a San Severo, Direttore!