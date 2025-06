Con determinazione dirigenziale n.1226, l’Amministrazione comunale di Foggia ha definito il canone annuo di locazione relativo all’impianto di biostabilizzazione (T.M.B.) sito in Contrada Passo Breccioso, attualmente in gestione ad AMIU Puglia S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del contratto di servizio stipulato in data 14 marzo 2023.

Il canone, determinato in € 875.000,00 annui oltre IVA, è stato calcolato applicando criteri estimativi riconosciuti a livello tecnico-contabile (metodo del costo e metodo economico-reddituale), al fine di valorizzare correttamente il patrimonio immobiliare dell’Ente.

La decisione si è resa necessaria a fronte della mancata definizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della stima richiesta dal Comune per via convenzionale. L’Amministrazione, nell’interesse della collettività, ha ritenuto doveroso adottare una determinazione diretta del canone per garantire un equo ritorno economico alla città per l’utilizzo di un’infrastruttura strategica a servizio non solo di Foggia, ma dell’intero territorio provinciale.

L’importo sarà corrisposto da AMIU Puglia S.p.A. – attuale gestore dell’impianto – e da eventuali futuri soggetti individuati dall’AGER Puglia, a cui è demandata la regolazione dei flussi e dei conferimenti.

“Questa determinazione – dichiara l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile – rappresenta un atto di responsabilità e trasparenza amministrativa. Era doveroso per il Comune determinare un canone equo e fondato su basi tecnico-economiche solide, per garantire alla comunità il giusto ritorno dalla gestione di un impianto strategico. Un altro passo in avanti per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti che rappresenta un punto cardine del nostro programma” .